Als der Kabarettist Christoph Jungmann 1997 das erste Mal Angela Merkel in seinem Programm parodierte, war sie kaum bekannt. 21 Jahre später gibt die Kanzlerin am Freitag den CDU-Vorsitz ab. Was das für seine Rolle bedeutet, erzählt er im rbb-Interview.

Christoph Jungmann: Das kann ich Ihnen gar nicht mehr so genau sagen. Irgendwie ist Angela Merkel über mich gekommen. Ich kann mich noch erinnern, ich bin Auto gefahren und habe ihre Stimme im Radio gehört. Dabei dachte ich, dass diese Frau irgendetwas hat und ich habe angefangen, wie sie zu sprechen. In einem ersten Kabarettprogramm habe ich sie ausprobiert, als sie noch recht unbekannt war. Im Publikum haben sich die Leute gefragt, wen ich da parodiere. Und irgendwie hat es mich begleitet und es begleitet mich bis heute.

Sie sagen, Sie sind nicht immer einer Meinung. Hat sich die echte Merkel in den Jahren verändert?

Ich glaube, die Wahrnehmung von Angela Merkel ist unfassbar interessant und hat sich radikal verändert. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis beispielsweise haben andere Frauen Respekt davor, was sie geschafft hat und was sie für Frauen in dem Land gemacht hat. Ich habe auch Respekt davor, was sie im Flüchtlingsjahr 2015 gemacht hat und wie sie sich verhalten hat. Auch aus unseren Kreisen bekommt Angela Merkel in Maßen auch Anerkennung.