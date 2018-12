Braucht Maschine Geld oder warum macht der Tourmanager das? Vor ein paar Wochen erst wurde bekannt, dass die Ex-Puhdys sich seit einer Weile um die Rechte an ihren Hits streiten, Maschine beansprucht die meisten der bekannten Lieder für sich alleine, die anderen sehen das anders. Die Musiker äußern sich nicht mehr öffentlich dazu, aber bald geht es wohl vor Gericht. Dann gehen im Tempodrom aber zum Glück alle Spots an und Maschine legt samt Band los.

Am Anfang sieht alles nach einem katastrophal langweiligen Konzert aus. Der Platz vor der Bühne ist natürlich bestuhlt, das Berliner Tempodrom nur halbvoll und zehn Minuten vor der Show von Dieter "Maschine" Birr herrscht Begräbnisstimmung. Ganz still ist es, nur leises Tuscheln ist zu hören, von Vorfreude keine Spur. Dann kommt Maschines Tourmanager auf die Bühne und macht eine Ansage zum fremdschämen. Lang und breit erklärt er, wo sich der Stand für Fanartikel befindet und was man da alles kaufen könne. Peinlich.

Doch die Stimmung steigt, der Saal klatscht im Takt, obwohl die Gitarren so laut sind, dass man das Klatschen gar nicht hört. Maschines Band, in der unter anderem der Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker in weißem Sakko und mit wehendem Haar spielt, ist unglaublich gut. Der Schlagzeuger allerdings scheint derart unterfordert mit den simplen Songs, dass er ständig komplizierte und unnötige Breaks und Fills einbaut, die die Songs eher ausbremsen, aber natürlich die beeindruckenden Fähigkeiten des Drummers zeigen.

Und Maschine, tja, der ist einfach ein naturcooler Hund. In Lederjacke, mit Sonnenbrille, dem obligaten Vokuhila. 74 Jahre alt, verpeilt manchmal die Tonarten, nimmt sich selbst aufs Korn, macht Witze von 1978, bringt die aber so trocken, dass es echt lustig ist. Ständig nimmt er seine Mitmusiker und Bühnengäste in den Arm, dass die sich manchmal kaum wehren können. Das wirkt aber nicht übergriffig, sondern wirklich von Herzen und verbunden, schöne Gesten sind das. Und obwohl man sich tatsächlich nicht vorstellen kann, dass die Lieder der neuen Winterplatte wirklich irgendjemanden im Tempodrom tief berühren, ist der Applaus donnernd und die Stimmung den Umständen entsprechend geradezu euphorisch.

Auch Tobias Künzel von den Prinzen ist dabei. Und als später am Abend Künzel und Maschine gemeinsam "Alles nur geklaut" von den Prinzen singen und Maschine den Text vom Teleprompter abliest, immer wieder seine Einsätze verpasst und beide Sänger und das Publikum trotzdem so derart viel Spaß an der Nummer haben, da ist die Welt eigentlich ziemlich in Ordnung. Und natürlich geschieht auch, was alle heimlich erwartet haben. Natürlich spielen Maschine und Band auch ein paar Puhdys-Klassiker: "Geh zu ihr" und so.

Und was passiert? Die Leute springen von ihren Sitzen, tanzen und klatschen sich die Hände wund. Am Ende wollen eben immer alle die alten Hits hören, so bitter das ist. Aber Maschine spielt das schmerzlos runter und gibt den Leuten, was sie möchten. Das ist anständig, kein Gehabe von wegen heute nur die Weihnachtslieder. Ich persönlich finde ja, Maschine sollte die ollen Weihnachtslieder und den schwerfälligen Deutschrock eh weglassen und auf seine alten Tage noch mal Coverversionen von den Ramones, Rammstein oder Feine Sahne Fischfilet singen, so ähnlich wie Heino das gemacht hatte oder der späte Johnny Cash. Dann könnte Dieter Maschine Birr mit seiner knorrigen Stimme und seiner zeitlosen Lässigkeit wirklich zum Kult-Opa-Rocker werden.