Gleich mit dem ersten Song fällt sie sozusagen thematisch mit der Tür ins Haus: Das Lied heißt "Come on Then" ("Komm schon!") und richtet sich an den Ex-Mann. Allen verhandelt hier wenig subtil ihre gescheiterte Ehe und Familie: "Yeah, I'm a bad mother/I'm a bad wife/You saw it on the socials/You read it online." Die Beats sind elektronisch, die Stimme effektbeladenen, zwei Musiker unterstützen Lily Allen, drücken Knöpfe, einer hackt auf ein Tablet ein - das ist das Schlagzeug.

Auch der zweite Song "Waste" stammt vom neuen Album, auf dem Allen das Auf und Ab ihres Privatlebens besingt. Immer wieder geht es um die Trennung vom Vater ihrer Kinder. Gnadenlos offen rechnet sie mit dem Ex ab: "I can't wait to see you go/Can't wait to see you break/Breaking your back/ 'Cause all you do is take/Never give back."

Trotz Untiefen in den Texten bleibt der Abend fröhlich, tanzbar, ja geradezu lebensbejahend. Das liegt an einem frischen, wilden Sound, den die Jungs an Klavier und Gitarre produzieren und der verspielt aus ihren Geräten sprudelt. Ganze Backgroundchöre und Duettpartner werden eingespielt und bereiten ironische Betten für Allens klug-witzige Texte. Die beinhalten nach der Wut auf den Ex auch Strategien zum Drüber-weg-kommen. In "My One" geht es zum Beispiel darum, um die Welt zu reisen und mit Leuten zu schlafen. In "Party line" reflektiert Frau Allen höchst selbstkritisch ihr Feierverhalten. "Every single time/I cross the party line."