rbb: FrauRahemipour, was ist so faszinierend an Zimmerpflanzen, dass man ihnen eine ganze Ausstellung widmet?

Patricia Rahemipour: Zimmerpflanzen sind eine besondere Art von Pflanzen. Sie sind der Natur entrissen worden, wo sie normalerweise heimisch sind. Sie sind nicht mehr in Südamerika oder in anderen tropischen Gegenden, sondern haben Einzug in unsere Zimmer gehalten. Wir haben uns die Natur in die Räume geholt und das fanden wir von Anfang an sehr interessant.

Vor allem Büropflanzen sind auch ein ganz spezielles Thema. Das war etwas, was wir auch über die Jahrhunderte betrachten wollten. Wir wollten wissen, was das für ein Phänomen ist, was die Beziehung zwischen Menschen und Pflanzen ist. Es gibt viele Menschen, die Pflanzen bis ins hohe Alter pflegen und hegen. Da ist also scheinbar etwas, was die Leute daran fasziniert, und dieses Faszinosum wollten wir in der Ausstellung darstellen.