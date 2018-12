Die Band Silly will im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen - allerdings ohne Anna Loos, die seit 2006 dabei war. Dafür sollen AnNa R. und Julia Neigel die Kultband aus dem Osten verstärken.

Anna Loos, die 2006 die Nachfolge der früh gestorbenen Tamara Danz bei Silly angetreten hatte, wird in der Ankündigung namentlich nicht erwahnt. Danz war 1996 einer Krebserkrankung erlegen.

Die Ära Anna Loos ist bei der Kultband Silly offenbar beendet. Im kommenden Jahr werde Silly mit zwei Sängerinnen auf Tour gehen, kündigte die Band auf ihrer Homepage an. Die eine ist Julia Neigel, die sich früher Jule Neigel nannte. Die andere: AnNa R., ehemals Frontfrau von Rosenstolz.

Loos hatte Anfang Dezember ein Solo-Projekt angekündigt. Das Album heißt "Werkzeugkasten" und soll am 3. März nächsten Jahres erscheinen. "Bei Silly gibt es zur Zeit einfach keine Pläne, aber ich würde jederzeit wieder etwas mit der Band starten", sagte Loos bei der Präsentation des Solo-Projekts. Zuletzt waren Loos und Silly am 8. Dezember in Dresden gemeinsam aufgetreten.