Die Volksbühne bringt die Skandal-Geschichte "Unterwerfung" von Michel Houellebecq auf die Bühne - und kommt mit nur einem einzigen Schauspieler aus: Edgar Selge. Die Berliner Premiere am Dienstag fing allerdings mit einem Schrecken an. Von Nadine Kreuzahler

Immerhin hat er riesige Textflächen zu bewältigen und auch körperlich Einiges zu leisten. Immer, wenn der 70-Jährige nun unter Kraftanstrengung das Bühnenbild erklettert, hält so mancher deshalb kurz mal die Luft an. Aber der Schauspieler nimmt's mit Humor, trinkt viel Wasser und holt sich für Requisitenschlepperei kurzerhand Hilfe aus dem Publikum. Seinem Spiel kann das alles nichts anhaben. Er liefert eine beeindruckende Ein-Mann-Show ab.

Seine Spielwiese dafür ist die Bühne von Olaf Altmann, die aus einer schwarzen Wand mit einer runden Scheibe in der Mitte besteht. In dieser Scheibe klafft ein Loch in Form eines Kreuzes. Hier in diesem Loch sitzt, liegt, kriecht, steht und hockt Edgar Selge.

Immer muss er seine Bewegungen und Positionen anpassen und ausbalancieren, weil sich das Kreuz fast die ganze Zeit langsam dreht oder hin- und her schaukelt. Volle Einkaufstüten purzeln darin durcheinander, werden zu Chaos und Müll. Genial ist dieses Bühnenbild - obwohl die Symbolik nicht gerade unaufdringlich daherkommt: das Kreuz - es ist nur noch eine Leerstelle. Das Abendland löst sich auf.