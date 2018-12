Die Volksbühne kündigt "Haußmann Staatsicherheitstheater" als Komödie an. Streckenweise ist sie das auch. Die Geschichte beginnt im Hier und Jetzt. Ein erfolgreicher Schriftsteller lässt sich seine Stasiakte aushändigen. Seine Frau schaut in die Akte, und da fallen ihr zwei Liebesbriefe in die Hände, die nicht von ihr stammen. Sie deckt eine alte Affäre ihres Mannes auf und das ist nur die eine Lebenslüge. Die vielleicht größere: Ihr Mann wurde eigentlich nur durch seine Stasi-Tätigkeit zum Schriftsteller. Als junger Mann wurde er angeworben, um eben jene junge Frau zu bespitzeln, die er schließlich geheiratet hat.

Große und kleine Lebenslügen, die sind Haußmanns Thema an diesem Abend. In üblichem Haußmann-Humor: Der junge Stasi-Spitzel versteckt sich im Kleiderschrank der Frau, die er beschatten soll. Dann kommt plötzlich deren Liebhaber zu Besuch, der sofort einen Nebenbuhler in der Wohnung vermutet. Der Liebhaber ist, oh Wunder, der Vater des Lauschers im Schrank. Natürlich fliegt alles auf. Das ist nicht besonders originell, aber gut gespielt.