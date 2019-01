Bild: imago/Jürgen Ritter

100 Jahre Bauhaus - Bauen, wohnen und leben ohne Firlefanz

16.01.19 | 07:59 Uhr

Ornamente, Schnörkel und Firlefanz galten den Gestaltern der modernen Bauschule als altbacken und überholt. Der Berliner Architekt Walter Gropius trat vor 100 Jahren in Weimar an, um Architektur und Kunst neu zu denken. Von Cora Knoblauch

"Form Follows Function" - diese Parole stammt zwar originär nicht von Bauhauskünstlern, bringt aber deren Idee ziemlich gut auf den Punkt. Geprägt wurde dieser berühmte Leitsatz von dem US-Amerikaner Louis Sullivan (1856-1924), dem ersten bedeutendem Hochhausarchitekten. Die Bauhaus-Designer adoptierten den Spruch: Ornamente, Schnörkel und Firlefanz galten den Gestaltern dieser modernen Bauschule als altbacken und überholt. Klare Linien und schlichte, geometrische Formen wurden ihr Grundvokabular.

Radikaler Bruch mit allem Gewohnten

1919 – also vor genau 100 Jahren - trat der Berliner Architekt Walter Gropius (1883 - 1969) in Weimar an, Architektur, Kunst und Design neu zu denken. Die traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs steckten den jungen Architekten und Künstlern in den Knochen. Bauen, Wohnen, Leben - nichts sollte mehr so sein, wie es war. Dazu gehörte ein radikaler Bruch mit dem verspielt-lieblichen Jugendstil und nostalgischen-pompösen Baustilen des 19. Jahrhunderts. Was Gropius wollte, war völlig neu: Bildhauerei, Malerei, Kunstgewerbe und Handwerk sollten wiedervereinigt werden. Das Handwerk galt ihm als "Königsdisziplin". Denn Handwerk kann man lehren, so Gropius, Kunst nicht. "Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück", forderte Gropius. Dafür holte er berühmte Lehrer an seine Hochschule: Lyonel Feininger, Johannes Itten, Ludwig Mies van der Rohe, Paul Klee und Oskar Schlemmer.

Zeitlos modern und überall

Bild: dpa-Archivbild/Libor Hajsky Auch nach 100 Jahren ist der Bauhaus-Stil noch hochaktuell. Man findet ihn in modernen Gebäuden, in Wartezimmern, in Kantinengeschirr und bei Ikea. Kaum eine Epoche hat modernes Design so geprägt, kaum eine Epoche hat so viele zeitlose Klassiker hervorgebracht.



Bild: imago/Köhn Freischwinger B 55 und S 32 Natürlich bekamen die schlichten Bauhausmöbel schlichte Namen. Der Architekt und Möbeldesigner Marcel Breuer baute seine Freischwinger aus Sperrholz, Stahlrohr und Korbgeflecht. Als preiswerten Nachbau findet man den S 32 in Büros auf der ganzen Welt. Für einen lizensierten Bauhaus-Nachbau muss man allerdings mindestens 700 Euro ausgeben.

Bild: dpa/Heinz Hirndorf Tischleuchte WG 24 - die Bauhaus-Leuchte Wilhelm Wagenfeld war gerade mal 24 Jahre alt, als er als Geselle am Bauhaus aufgenommen wurde. Dort entwarf er das erste Modell dieser Tischlampe. Heute ist sie der Inbegriff aller Glastischlampen. Gimmick: das leise "Klick" beim Ziehen an der kleinen Strippe aus Metallkügelchen.

Bild: imago Das Wagenfeld-Teeservice Noch so ein Wagenfeld-Klassiker: Sein Teeservice (1930) besteht aus feuerfestem Glas und wird bis heute in dem Jenaer Glaswerk Schott & Gen hergestellt, wo Wagenfeld arbeitete, nachdem das Bauhaus geschlossen wurde. Die Entwürfe für die Kanne entstanden schon während seiner Tätigkeit am Bauhaus.



Bild: imago/HRSchulz Beistelltisch - Adjustable Table E 1027 Stahlrohr und Glas - der Entwurf der irischen Innenarchitektin Eileen Gray. Sie studierte zwar nicht am Bauhaus, stand aber in engem Kontakt mit dessen Designern und Lehrern. Der kleine, runde Tisch ist nach ihrem Sommerhaus E 1027 benannt, das Eileen Gray für sich und den Architekten Jean Badovici in Frankreich baute. Der geheimnisvolle Codename: E steht für Eileen, 10 für Jean (J ist der 10. Buchstabe des Alphabets), 2 für B(adovici) und 7 für G(ray). Ihr runder, höhenverstellbarer Glastisch steht heute in vielen Wartezimmern. Er gilt als eines der meistkopierten Entwürfe der klassischen Moderne.

Bild: imago/Uwe Kraft Barcelona-Sessel Mies van der Rohe und Lilly Reich entwarfen den breiten Ledersessel mit Knöpfen auf dem Polster für den deutschen Pavillon bei der Weltausstellung 1929 in Barcelona. Heute steht er quasi in jedem Museum. Wenn man zulange drauf sitzt, kneift leider der Bauch.

Bild: imago Der Wassily-Sessel - Model B3 Stuhl Zwar kein Freischwinger, aber nicht minder ikonisch. Der Wassily-Stuhl (1925-1926) von Designer Marcel Breuer gefiel dem Maler Wassily Kandinsky, der zeitgleich mit ihm am Bauhaus lehrte, so gut, dass Breuer ihm ein Duplikat für seine privaten Räumlichkeiten anfertigte. Durch diese Anekdote wurde der Stuhl als Wassily-Sessel bekannt.



Bild: imago/Reiner Zensen Die Neue Nationalgalerie Das wahrscheinlich bekannteste Bauhaus-Objekt in Berlin: Die Neue Nationalgalerie wurde 1968 eröffnet nach Entwüfen von Mies van der Rohe. Zur Zeit leider geschlossen wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen. Klare Kanten und schnickschnack-lose Räume brauchen auch Pflege. Weitere Bildergalerien | Link zum Beitrag | Sendung: zibb, 16.01.2019, 18:30 Uhr

Immer wieder Gegenwind

Die Produkte des Bauhaus wie Stühle, Lampen, Geschirr und Tapeten sollten industriell gefertigt werden und für jedermann erschwinglich sein. Doch dazu kam es nicht mehr. Schon wenige Jahre nach dessen Gründung drohte dem Bauhaus die Pleite. Die avantgardistischen Lehransätze der Hochschule kamen in der Öffentlichkeit nicht gut an, die staatlichen Geldgeber drehten den Hahn zu. Also zog die Hochschule für ein paar Jahre um nach Dessau, später noch für ganz kurze Zeit nach Berlin. Dann machten die Nazis endgültig Schluss mit dem Bauhaus. Die Bauhauskünstler- und Architekten emigrierten, viele von ihnen in die USA.

Bauhaus in Berlin und Brandenburg

Außer der Hochschulgebäude in Dessau und Weimar haben die Bauhaus-Architekten viele - aus heutiger Sicht schlichte, aus der Perspektive der 20/30er Jahre spektakuläre - Gebäude hinterlassen. In Berlin entstanden in den 30er Jahren moderne Wohnsiedlungen, die zwar nicht direkt von Bauhaus-Architekten entworfen wurden, aber zur vom Bauhaus beeinflussten Moderne zählen: die Ringsiedlung in Siemensstadt, die "Weiße Stadt" in Reinickendorf, die Hufeisensiedlung in Britz und die Wohnstadt Carl Legien in Prenzlauer Berg. Sie gehören zum UNESCO Weltkuturerbe.

Bauhaus-Ikonen in Berlin:

1968 wurde die Neue Nationalgalerie nach Entwürfen von Architekt Mies van der Rohe eröffnet. Zurzeit ist das Museum wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen geschlossen.

Die Neue Nationalgalerie in Berlin |

Das Haus Lemke in Alt-Hohenschönhausen ist das letzte in Deutschland entworfene private Wohnhaus von Mies van der Rohe vor dessen Emigration 1938 in die USA. Heute befindet sich dort ein kleines Museum.

Haus Lemke am Berliner Obersee |

Bauhaus-Ikonen in Brandenburg:

Die von Hannes Meyer und Hans Wittwer konzipierte 1930 eröffnete Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau-Waldfrieden.

Die Bundesschule im brandenburgischen Bernau |

Gleich drei Bauhaus-Perlen stehen in der Villenkolonie Neubabelsberg (Potsdam): das von Ludwig Mies van der Rohe entworfene Haus Urbig in der Virchowstraße, Haus Mosler in der Karl-Marx-Straße sowie Haus Riehl in der Spitzweggasse – allesamt frühe Werke des Architekten, die zwischen 1907 und 1924 erbaut wurden.

Ehemaliges "Haus Urbig" in der Villenkolonie Neubabelsberg |

Keine offizielle Bauhaus-Architektur, aber zum Umfeld zählen auch die zahlreichen Entwürfe von Erich Mendelsohn, der nicht nur die Schaubühne am Lehniner Platz entworfen hat, sondern unter anderem auch den Einsteinturm auf dem Telegrafenberg in Potsdam.

Die Berliner Schaubühne am Lehniner Platz |

Bauhaus-Architektur in Berlin und Brandenburg:

Sendung: zibb, 16.01.2019 18:30 Uhr