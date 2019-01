dpa/Axel Heimken Audio: Kulturradio | 16.01.2019 | Interview mit Andreas Göbel | Bild: dpa/Axel Heimken

Interview | 20 Jahre "Ultraschall Berlin" - "Das einzige, was man braucht, ist Neugier"

16.01.19 | 12:39 Uhr

Mit umfangreichem Programm startet am Mittwoch zum 20. Mal das Festival für Neue Musik. Im Interview erklärt Festivalkurator Andreas Göbel, warum das "Ultraschall Berlin" nicht nur für Fachbesucher ist und auf welche Highlights man sich freuen kann.

rbb: Welche Idee steckt hinter dem "Ultraschall Festival"? Andreas Göbel: Es ist der Blick auf die gegenwärtige Neue Musik. Wobei wir Neue Musik in einem sehr erweiterten und möglichst facettenreichen Sinn definieren. Das "Ultraschall Berlin" ist im Gegensatz zu den reinen Uraufführung-Festivals ein Festival, das alles versammeln kann. Neben Uraufführungen gibt es aktuelle Trends, aber eben auch Wiederaufführungen und Neuentdeckungen und das alles im aktuellen Kontext.

Infos im Netz rbb/Ultraschall ultraschallberlin.de - 20 Jahre "Ultraschall Berlin" Vom 16. bis 20. Januar 2019 bietet das vom Kulturradio des rbb und von Deutschlandfunk Kultur veranstaltete Festival Konzerte für Soloinstrumente, kleinere Ensembles und große Orchester.



Was erwartet uns in diesem Jahr? Es wird wieder das Heterogene und das Vielfarbige der Neuen Musik präsentiert. Und so vielseitig sind auch die Schwerpunkte: Das ist der Blick in die jüngere Vergangenheit der Neuen Musik. Weil das "Ultraschall Berlin" 20 Jahre feiert, steht auch das Verhältnis von neuen Werken mit zahlreichen Uraufführungen auch zu Klassikern der Moderne, wie Morton Feldman oder Iannis Xenakis, im Fokus. Was uns aber auch wichtig ist: Werke auch wiederaufzuführen, die es verdient haben, nicht nur eine Uraufführung zu sein und dann wieder in der Schublade landen. So gibt es beispielsweise eine Wiederaufführung des Cellokonzerts von Reinhard Cherno, das vor anderthalb Jahren erst uraufgeführt wurde.

Neue Musik ist etwas Spezielles, um es vorsichtig zu formulieren. Was machen Sie, damit das Festival keine Fachmesse wird? Genau dagegen möchten wir gerne angehen. Natürlich haben wir auch Fachbesucher, die sich beruflich damit beschäftigen. Dieses Publikum ist uns natürlich wichtig. Aber auch die Freaks, die den ganzen Tag nichts anderes hören und machen als Neue Musik. Aber die Neue Musik ist so faszinierend, so verschieden und so spannend. Man muss nicht unbedingt vorher viel darüber wissen. Das Einzige, was man braucht, ist Neugier, sich einlassen wollen auf etwas Neues. Wir haben während des Festivals ganze Tage, an denen das Publikum richtig eintauchen kann in die Neue Musik - natürlich mit Musik, aber auch mit Gesprächen mit Komponisten und Musikern. So können Besucher die Materie auch sinnlich erfahren, aber auch etwas aus erster Hand erfahren. Es sind viele Künstlerinnen und Künstler dabei. Und es sind auch viele dabei, die man auch aus anderen Zusammenhängen kennt als nur Neue Musik, wie zum Beispiel das "Grau Schumacher Piano Duo" oder die Schalmei-Spielerin Katharina Bäuml, die man auch aus der "Capella de la Torre" kennt.

Andreas Göbel Bild: rbb/Karo Krämer

Traditionell sind wieder das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin und das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin dabei. Wen erwarten Sie noch? Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (DSO) wird wieder im großen Sendesaal das Eröffnungskonzert unter Sylvain Cambreling spielen. Er ist einer der renommiertesten Dirigenten, nicht nur - aber auch für Neue Musik und nach zwölf Jahren ist er endlich wieder bei "Ultraschall Berlin". Zum Abschlusskonzert am kommenden Sonntag wird auch das DSO unter der Leitung von Simone Young spielen. Die Dirigentin ist in Berlin keine Unbekannte und zum Beispiel auch in der Staatsoper regelmäßig zu erleben. Aber auch das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin ist wieder dabei - diesmal unter der Leitung von Michael Wendeberg. Außerdem gastiert das "Ultraschall Berlin" auch in der Volksbühne, wo wir lange nicht mehr gewesen sind.

Insgesamt gibt es bis Sonntag 14 Veranstaltungen. Gibt es eine, die Sie vielleicht besonders empfehlen würden? Das ist natürlich schwierig und wäre ungerecht gegenüber denjenigen, die ich nicht nennen würde. Die großen Ensembles sind dabei, wie beispielsweise das "Ensemble Recherche", das "Boulanger Trio", das "Zafraan Ensemble" oder das "Notos Quartett", die zum ersten Mal dabei sein. Aber ich möchte noch eine besondere Uraufführung erwähnen. Der Berliner Komponist Michael Hirsch, der vor zwei Jahren viel zu früh und unerwartet verstorben ist, hat ein Orchester-Werk hinterlassen. Dies hat er ohne offiziellen Auftrag einfach für sich selber komponiert. Wir wissen, dass es zu seinen drei Lieblingswerken zählte und das wollen wir auch jetzt zum ersten Mal präsentieren. Und dieses Werk wird mit einer tollen Besetzung aufgeführt, mit dem DSO unter Simone Young.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch mit Andreas Göbel führte Ev Schmidt für Kulturradio. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Fassung. Das komplette Interview können Sie oben im Beitrag nachhören.

Konzerte im Radio Eröffnungskonzert GrauSchumacher Piano Duo // DSO Berlin // Sylvain Cambreling

Konzert am 16. Januar, 20 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Konzert

Donnerstag, 17. Januar 2019, 20:03 Uhr



Kulturradio vom rbb , Konzert

Samstag, 2. Februar 2019, 20:04 Uhr

Quatuor Diotima Konzert am 17.01.2019, 19 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Konzert

Donnerstag, 17. Januar 2019, 21:00 Uhr



Kulturradio vom rbb , Musik der Gegenwart

Mittwoch, 20. März 2019, 21:04 Uhr

Hildegard Rützel // Mixtura Konzert am 17.01.2019, 21:30 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Tonart Klassik

Montag, 28. Januar 2019, 01:05 Uhr



Kulturradio vom rbb , Musik der Gegenwart

Mittwoch, 6. Februar 2019, 21:04 Uhr

Solo-Recital Séverine Ballon Konzert am 17.01.2019, 23 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Konzert

Dienstag, 19. Februar 2019, 19:05 Uhr



Kulturradio vom rbb , Musik der Gegenwart

Mittwoch, 27. März 2019, 21:04 Uhr

Notos Quartett Konzert am 18.01.2019, 17 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Tonart Klassik

Montag, 28. Januar 2019, 01:05 Uhr



Kulturradio vom rbb , Musik der Gegenwart

Mittwoch, 13. Februar 2019, 21:04 Uhr

ensemble recherche Konzert am 18.01.2019, 19:30 Uhr Deutschlandfunk Kultur , Konzert

Freitag, 18. Januar 2019, 20:03 Uhr (Live-Übertragung)



Kulturradio vom rbb , Musik der Gegenwart

Mittwoch, 20. Februar 2019, 21:04 Uhr

Lange – Berweck – Lorenz Konzert am 18.01.2019, 22 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Konzert

Samstag, 19. Januar 2019, 21:45 Uhr (Live-Übertragung)



Kulturradio vom rbb , Musik der Gegenwart

Mittwoch, 03. April 2019, 21:04 Uhr

Boulanger Trio Konzert am 19.01.2019, 15 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Tonart Klassik

Montag, 28. Januar 2019, 01:05 Uhr



Kulturradio vom rbb , Musik der Gegenwart

Mittwoch, 06. März 2019, 21:04 Uhr

Zafraan Ensemble Konzert am 19.01.2019, 17 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Tonart Klassik

Montag, 28. Januar 2019, 01:05 Uhr



Kulturradio vom rbb , Musik der Gegenwart

Mittwoch, 13. März 2019, 21:04 Uhr

Neue Vocalsolisten Konzert am 19.01.2019, 20 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Konzert

Samstag, 19. Januar 2019, 20:00 Uhr (Live-Übertragung)



Kulturradio vom rbb , Musik der Gegenwart

Mittwoch, 10. April 2019, 21:04 Uhr

Ensemble Adapter Konzert am 19.01.2019, 22:30 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Konzert

Mittwoch, 6. Februar 2019, 20:03 Uhr



Kulturradio vom rbb , Musik der Gegenwart

Mittwoch, 17. April 2019, 21:04 Uhr

Enno Poppe // ensemble mosaik Konzert am 20.01.2019, 14 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Konzert

Mittwoch, 30. Januar 2019, 20:03 Uhr



Kulturradio vom rbb , Musik der Gegenwart

Mittwoch, 24. April 2019, 21:04 Uhr

Sebastian Berweck // Neue Vocalsolisten // RSB // Michael Wendeberg Konzert am 20.01.2019, 17 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur , Konzert

Mittwoch, 23. Januar 2019, 20:03 Uhr



Kulturradio vom rbb , Konzert

Samstag, 2. Februar 2019, 20:04 Uhr

Séverine Ballon // DSO Berlin // Simone Young Konzert am 20.01.2019, 20 Uhr Sendungen:

Deutschlandfunk Kultur, Konzert

Sonntag, 20. Januar 2019, 20:00 Uhr (Live-Übertragung)



Kulturradio vom rbb, Konzert

Sonntag, 03. Februar 2019, 20:04 Uhr Alle anzeigen