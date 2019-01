Alex Bach Audio: Inforadio | 16.01.2019 | 7:55 Uhr | Bild: Alex Bach

Musicalkritik | "Altar Boyz" in Berlin - Seelen gerettet!

16.01.19 | 10:18 Uhr

In den USA war das Musical "Altar Boyz" - die musikalische Verspottung christlicher Bands - ein durchschlagender Erfolg. Am Dienstag feierte eine deutschsprachige Version des Stücks Premiere in der Berliner Bar jeder Vernunft. Von Jakob Bauer

Eine Boyband im Stile der Backstreet Boys - in enger Glitzerkleidung, mit Rosenkränzen um den Hals und Kreuzen auf der Brust - verkauft die Stadien des Landes aus und will die Menschen von ihren Sünden befreien. Klingt absurd - ist es eigentlich gar nicht. In den USA ist christliche Popmusik schon länger ein großes Ding und auch in Deutschland gibt es Vertreter dieses ästhetisch zumeist eher fragwürdigeren Genres. Nur dramatisch aufgearbeitet sieht man die christlichen Boybands bisher noch eher selten. Eine jungfräuliche Spielwiese für eine ordentliche Persiflage also. Und die Protagonisten dieser Persiflage, das waren am Dienstagabend in der Berliner Bar jeder Vernunft - die Altar Boyz.

"Möget ihr eure Haare mit Gel salben und eure Lenden in Kunstleder gürten"

Die Altar Boyz, das sind der strahlende Front-Blondie Matthew (oder: Matthias…), der Hymnen auf die Enthaltsamkeit singt. Mark (oder: Markus…), der vermeintlich mit einer Homosexualität kokettiert, sich dann später aber doch "nur" als katholisch outet. Luke (oder: Lukas…), der gerne heimlich Messwein trinkt und den Beat im Blut hat, sonst aber nicht gerade das schärfste Messer in der Schublade ist. Juan (Johannes…), den die Nonnen in Tijuana das Sprechen mit spanischem Akzent gelehrt haben. Und zu guter Letzt Abraham, der die Texte schreibt, eigentlich Jude ist und gar nicht so genau weiß, wie um alles in der Welt er in diese christliche Boyband geraten ist. Die fünf Freunde Matthias, Markus, Lukas, Johannes und Abraham bekommen von Gott die Aufgabe, die Seelen der Menschen mit süßlicher Popmusik zu erretten. Als der Herr mit ihnen spricht, sind sie von seinem Licht so geblendet, dass sie sich Sonnenbrillen aufsetzen müssen. Und auch sonst weiß Gott ganz genau, was er von seinen Altar Boyz will: "Möget ihr eure Haare mit Gel salben und eure Lenden in Kunstleder gürten. Damit ihr nicht in Verbindung gebracht werdet mit den ewigen Spießern, die meine allmächtigen Augen verabschieden. Jungs, gründet eine Band. Möge kein Stern so hell leuchten, wie diese Konstellation. Erzeuget ein Image und dieses Image möge sich dann immer wieder neu erfinden und so weiter. Dies ist das Wort des Herrn. Peace Out. Bitches."

Wie viele Seelen sind noch zu retten?

220.000 Seelen haben die Altar Boyz auf dieser Tour schon gerettet. Und an diesem Dienstagbend in der Bar jeder Vernunft, der finalen Station ihrer "Sensation Christ-Tour", sollen weitere dazu kommen. Ein paar heiße Moves und tighte Songs sollen dabei helfen. Songs über die coole Kirche und den Beat des Himmels, über Körper, Geist und Soul, darüber, wie Gott einfach jeden liebt (ja, sogar dich!) und über Jesus bei Instagram. Messgerät für erfolgreiche Seelenrettung ist der Sony Soul Sensor. Der zeigt an, wie viele Seelen im Raum noch nicht gerettet sind – gesponsert von Sony, einer Marke, für die Altar Boyz mindestens genauso göttlich wie der Herr selbst ist. Das ist alles überdreht und bei manchem religiösen Kitsch bluten schon fast die Ohren. Aber genau das ist ja auch die Idee und die funktioniert, weil das Stück mit seinem bombigen Humor den Kitsch so wunderbar konterkariert. Das Skript ist gespickt mit kreativen Wortspielen, Witzeleien und trockenen One-Linern. Als einer bei der Entstehungsgeschichte der Gruppe über "die Evolution der Altar Boyz" spricht dauert es keine halbe Sekunde, bis ein anderer dazwischenraunt: "Ey, sag nicht Evolution, ja?"



Humor statt heiliger Ernst

Dabei wird der Abend nie zu fies – zu keiner Sekunde wird wirklich bösartig auf religiösen Gefühlen herumgetrampelt. Viel eher überzeugt Altar Boyz durch die Idee, religiöse Themen einfach mal mit Humor anstatt mit heiligem Ernst zu betrachten. Warum auch sollte Gott nicht den Beat geschickt haben? Holpriger wird’s dann bei der Textverständlichkeit. Dass die meisten Darsteller keine Muttersprachler sind, ist hörbar und so geht – auch wegen schwankender Lautstärkeverhältnisse - Inhalt verloren. Am Ende überwiegen aber der frische Humor, das originelle Setting und die geradezu berauschende Kurzweiligkeit dieses Abends in Musik, Gesang, Tanz und Comedy. Seele gerettet. Das Musical "Altar Boyz" ist noch bis Sonntag in der Bar Jeder Vernunft in Berlin-Wilmersdorf zu sehen.

Video der amerikanischen Version der Altar Boyz:

Sendung: Inforadio, 16.01.2019, 7:55 Uhr