Mit Begrüßungen und Ansagen hält sich die zierliche Musikerin nicht auf. Die Songs ihres aktuellen Albums "Hunter" hören sich an wie gesungene Predigten gegen verkrustete Geschlechterrollen und überholte Gender-Klischees. Da braucht es keine langen Reden und Anekdoten wie sonst manchmal bei Rockkonzerten. "Ich weiß genau wie du dich fühlst, wenn du nicht gehst und nicht redest wie ein Mann" singt Calvi in ihrem Song "As a Man".

Müsste man einen Konzertabend von Anna Calvi in Farben beschreiben, dann wären es wohl Rot und Schwarz. Als sich der künstliche Nebel lichtet und die Bühne in ein schummeriges Licht taucht, schreitet Anna Calvi durch den rot-goldenen Dunst auf einem Laufsteg hinein ins Publikum. Was für ein Auftritt! Knallrote Bluse, schwarze, hochgeschnittene Hose, vor dem Körper ihre rotbraune Fender Telecaster. Die höchstens 1,60 Meter kleine Calvi betritt das Astra wie ein Torero die Arena. Das sonst oft verquasselte Publikum im Astra verstummt.

Als Mädchen liebte sie es, mit den Jungs Fußball zu spielen, erzählte Calvi mal in einem Interview. Doch als sie in die Pubertät kam, wollten die Jungs sie nicht mehr mitspielen lassen. Dafür hasste sie ihren weiblichen Körper. Warum dürfen wir nicht alle unsere Saiten bespielen, fragt Anna Calvi in ihren Songs. Warum dürfen Frauen nicht manchmal den Mann aus sich rauslassen und Männer ihre Weiblichkeit zeigen? "Don't Beat the Girl out of My Boy" hört sich an wie die Hymne der aktuellen Gender-Diskussion über das dritte Geschlecht.