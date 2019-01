dpa/ZB/Britta Pedersen Video: Abendschau | 14.01.2019 | Petra Gute | Bild: dpa/ZB/Britta Pedersen

Veranstaltungen zum Bauhaus-Jubiläum - "Es soll ein Riesenspektakel werden"

16.01.19 | 08:00 Uhr

Obwohl die weltberühmte Architektur- und Designschule Bauhaus nur acht Monate in Berlin ansässig war, ist die Hauptstadt einer der zentralen Veranstaltungsorte für das 100-jährige Jubiläum. Allein im ersten Halbjahr 2019 gibt es 45 Veranstaltungen. Von Maria Ossowski



2019 gibt es bundesweit insgesamt rund 600 Veranstaltungen zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum. Berlin ist neben Dessau und Weimar zentraler Veranstaltungsort: Das Jahr beginnt mit einem Eröffnungsfestival, zudem werden die Jubiläumsschau des Bauhaus-Archivs, das internationale Ausstellungsprojekt "bauhaus imaginista" im Haus der Kulturen der Welt sowie die Bauhauswoche Berlin 2019 zu erleben sein.

Bauhaus - nicht durch die museale Brille gesehen

Bauhaus, die weltberühmte Architektur und Designschule, wirkte zwar 13 Jahre in Weimar und Dessau und nur acht Monate in Berlin, aber eigentlich, so finden die Koordinatorin der Berliner Kulturprojekte Julia Wachs und der Kurator Christoph Tempel, war die Hauptstadt doch das Zentrum. "Im Grunde genommen haben alle Bauhäusler irgendwann in Berlin gelebt", sagt Tempel. Berlin sei ein ganz wichtiger Bezugspunkt. Allein im ersten halben Jahr werden in Berlin 45 Events ans Bauhaus erinnern. Vom 16. bis 24. Januar wird das Jubiläumsjahr mit einer großen Eröffnungswoche des überregionalen Bauhausverbundes in der Akademie der Künste gefeiert. "Das sind acht Tage, in denen es von morgens um acht bis abends um zehn Uhr Veranstaltungen gibt", sagt Julia Wachs. Es gebe Workshops, Lesungen und unter anderem auch Tanztheater. Auch musikalisch wird das Fest die 100 Jahre seit der Gründung verbinden. So wird beispielsweise der berühmte Jazzmusiker Michael Wollny zur Eröffnung spielen. Allen Veranstaltungen gemeinsam ist immer die Verbindung zum Heute. Es geht nicht um einen musealen Blick auf das Bauhaus.



Infos im Netz www.bauhaus100.de - 100 Jahre Bauhaus Das Jubiläumsprogramm im Überblick



Bauhauswoche ab 31. August 2019 in Berlin

Christoph Tempel kuratiert die Bauhauswoche vom 31. August bis zum 8. September, Festival-Zentrum ist ein Glasbau auf dem Ernst Reuter Platz in Charlottenburg mit vielen Festival-Veranstaltungen. "Wir zeigen verschiedene Dinge", sagt Tempel. Es gäbe zum Beispiel Vorträge, wo gezeigt werde, wie Grafiker oder Werber heute mit den Ideen des Bauhauses für das Bauhaus arbeiten. Ganz wichtig sei ihm, so Tempel, auch eine Schaufenster-Ausstellung in Einzelhandelsgeschäften rund um den Savignyplatz und in der Potsdamer Straße. "In diesen Schaufenstern werden wir die Geschichte des Bauhauses präsentieren", sagt Tempel. "Dann wird das Bauhaus beerdigt in der Volksbühne am 20. Juni. Es wird offiziell zu Grabe getragen. Damit es wieder auferstehen kann", sagt Julia Wachs. Wie das geschehe, könne keiner sagen. Aber es solle so auferstehen, dass die Ideen, die damals trugen heute auch noch weiter tragen und möglicherweise modifiziert werden. "Es soll ein Riesenspektakel werden".

Auch Brandenburg feiert das Bauhaus

Auch das Land Brandenburg präsentiert im Jubiläumsjahr Bauten der Klassischen Moderne und der Neuen Sachlichkeit unter anderem mit der Ausstellung "Das Bauhaus in Brandenburg. Eine Spurensuche in der Architektur. Eine Spurensuche in Industriedesign und Handwerk" im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst. Als einen weiteren Höhepunkt werden die Potsdamer Tanztage 2019 das choreographische Erbe des Bauhauses aufgreifen.

Zeitlos modern und überall

Bild: dpa-Archivbild/Libor Hajsky Auch nach 100 Jahren ist der Bauhaus-Stil noch hochaktuell. Man findet ihn in modernen Gebäuden, in Wartezimmern, in Kantinengeschirr und bei Ikea. Kaum eine Epoche hat modernes Design so geprägt, kaum eine Epoche hat so viele zeitlose Klassiker hervorgebracht.



Bild: imago/Köhn Freischwinger B 55 und S 32 Natürlich bekamen die schlichten Bauhausmöbel schlichte Namen. Der Architekt und Möbeldesigner Marcel Breuer baute seine Freischwinger aus Sperrholz, Stahlrohr und Korbgeflecht. Als preiswerten Nachbau findet man den S 32 in Büros auf der ganzen Welt. Für einen lizensierten Bauhaus-Nachbau muss man allerdings mindestens 700 Euro ausgeben.

Bild: dpa/Heinz Hirndorf Tischleuchte WG 24 - die Bauhaus-Leuchte Wilhelm Wagenfeld war gerade mal 24 Jahre alt, als er als Geselle am Bauhaus aufgenommen wurde. Dort entwarf er das erste Modell dieser Tischlampe. Heute ist sie der Inbegriff aller Glastischlampen. Gimmick: das leise "Klick" beim Ziehen an der kleinen Strippe aus Metallkügelchen.

Bild: imago Das Wagenfeld-Teeservice Noch so ein Wagenfeld-Klassiker: Sein Teeservice (1930) besteht aus feuerfestem Glas und wird bis heute in dem Jenaer Glaswerk Schott & Gen hergestellt, wo Wagenfeld arbeitete, nachdem das Bauhaus geschlossen wurde. Die Entwürfe für die Kanne entstanden schon während seiner Tätigkeit am Bauhaus.



Bild: imago/HRSchulz Beistelltisch - Adjustable Table E 1027 Stahlrohr und Glas - der Entwurf der irischen Innenarchitektin Eileen Gray. Sie studierte zwar nicht am Bauhaus, stand aber in engem Kontakt mit dessen Designern und Lehrern. Der kleine, runde Tisch ist nach ihrem Sommerhaus E 1027 benannt, das Eileen Gray für sich und den Architekten Jean Badovici in Frankreich baute. Der geheimnisvolle Codename: E steht für Eileen, 10 für Jean (J ist der 10. Buchstabe des Alphabets), 2 für B(adovici) und 7 für G(ray). Ihr runder, höhenverstellbarer Glastisch steht heute in vielen Wartezimmern. Er gilt als eines der meistkopierten Entwürfe der klassischen Moderne.

Bild: imago/Uwe Kraft Barcelona-Sessel Mies van der Rohe und Lilly Reich entwarfen den breiten Ledersessel mit Knöpfen auf dem Polster für den deutschen Pavillon bei der Weltausstellung 1929 in Barcelona. Heute steht er quasi in jedem Museum. Wenn man zulange drauf sitzt, kneift leider der Bauch.

Bild: imago Der Wassily-Sessel - Model B3 Stuhl Zwar kein Freischwinger, aber nicht minder ikonisch. Der Wassily-Stuhl (1925-1926) von Designer Marcel Breuer gefiel dem Maler Wassily Kandinsky, der zeitgleich mit ihm am Bauhaus lehrte, so gut, dass Breuer ihm ein Duplikat für seine privaten Räumlichkeiten anfertigte. Durch diese Anekdote wurde der Stuhl als Wassily-Sessel bekannt.



Bild: imago/Reiner Zensen Die Neue Nationalgalerie Das wahrscheinlich bekannteste Bauhaus-Objekt in Berlin: Die Neue Nationalgalerie wurde 1968 eröffnet nach Entwüfen von Mies van der Rohe. Zur Zeit leider geschlossen wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen. Klare Kanten und schnickschnack-lose Räume brauchen auch Pflege. Weitere Bildergalerien | Link zum Beitrag | Sendung: zibb, 16.01.2019, 18:30 Uhr

Play Pause Fullscreen