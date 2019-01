Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, will im künftigen Humboldt Forum mit einem Raum der Stille an das koloniale Unrecht erinnern. "Die Besucher werden in dem Haus sehr viele Informationen über die Zeit des Kolonialismus bekommen", sagte Parzinger der Deutschen Presse-Agentur. "Aber es wäre wichtig, irgendwo auch einen Ort zu schaffen, der darüber hinaus nachdenklich macht und eigene Gedanken und Reflexion zulässt."

"Diese Bronzeplastik ist ein eindringliches Symbol zur Erinnerung an den Kolonialismus. Sie wird das Nachdenken darüber anregen", sagte der Präsident. Der Entwurf sieht eine schwarze Flagge auf halbmast vor, deren untere Hälfte im zentralen Treppenhaus des Humboldt Forums steht. Die obere Hälfte ragt dagegen am Nachtigalplatz des "Afrikanischen Viertels" im Berliner Stadtteil Wedding heraus.

In den Ausstellungen des Humboldt Forums soll das Thema Kolonialismus anhand der außereuropäischen Kunst-Objekte erläutert werden. So will die Stiftung die umstrittenen Benin-Bronzen, die aus einem Kriegszug der Briten stammen, trotz ihrer historischen Belastung zeigen. In einer Videoinstallation sollen afrikanische Museumsexperten und der König von Benin den Kontext zu den Bronzen liefern und die Geschichte des Raubes sowie die Bedeutung der Objekte erklären.