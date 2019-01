Koreanische Popmusik, kurz K-Pop, fristet hierzulande eher ein Nischendasein - umso enthusiastischer waren die Fans, dass am Dienstag die Poprock-Gruppe Day6 in die Berliner Columbiahalle kam. Jakob Bauer sah allerdings mehr Künstlichkeit als Kunst.

Trotzdem ist der Empfang durch die tobenden Fans in der ausverkauften Columbiahalle schlicht umwerfend, leidenschaftlich und vor allem laut. Die Musik ist an am Dienstagabend nur ein zweitrangiger Grund für einen Ohrenschutz - das hochfrequente Kreischen, das in den zweieinhalb Stunden Show kaum mal nachlässt, schon eher.

Gesungen wird von allen (außer dem Schlagzeuger) in ausnahmslos hohen Stimmlagen, es geht immer um Liebe: um das Geliebtwerden, das Lieben, das Verlassenwerden, das Verlassen, Schwärmereien und Einsamkeiten. Zusammengefasst: Auf einer potenziell vielstimmigen zerbrechlichen Klaviatur der Emotionen hämmern Day6 recht eindimensional rum. Aber ach: Die Buben schauen halt so gut aus und sind so herzig.

Die fünf Jungs spielen sanften Pop-Rock mit Rap-Einflüssen, so glatt wie frisch gewischte Badfliesen, nicht sonderlich exotisch, sondern eigentlich ziemlich westlich. Nett sind die Anleihen an die 60er Jahre - mit Beatles- und Beach Boys-Harmonien, tanzbar die Disco-Nummern, maximal schwülstig die Schmalz-Balladen.

Und das ist ja auch eines der Konzepte des K-Pops als Produkt: Personality. Die Musik ist nicht unwichtig, die muss schon passen. Aber viel wichtiger ist das gute, alte Boyband-Ding: Alle verkörpern einen bestimmten Charakter, damit die Fans auch ihre Favoriten haben können. So gibt's den Verwegenen, den Kantigeren, den Schönling, den Milchbubi und den Witzbold. Und gemeinsam erleben sie als Band große Abenteuer.

Beweisstück A: Vor den Zugaben läuft auf der Leinwand ein zehnminütiger Film, der eigentlich keinen Inhalt hat. Die grobe Rahmenhandlung: Day6 freuen sich auf ihre erste Europa-Tour. Dann gehen sie essen und stellen dabei fest, dass bei Konzerten Videos total wichtig sind. Also verteilen sie untereinander Aufgaben und versuchen dann, ein Video im Video zu drehen. Der eigentliche Sinn des Einspielers ist es, die Jungs, beziehungsweise ihre Charaktere in dieser Band, "besser kennenzulernen". Also zeigt man sie beim Herumalbern, wie sie sich gegenseitig necken oder an der Hand nehmen.

Damit auch ja kein Zweifel aufkommt, wie man das alles deuten soll, steht da dann auch noch in bunten Lettern und gebrochenem Deutsch: "Day6 Jugendfilm! Emotional!" Als Day6 am Ende des Videos dann Kopf an Kopf auf den Boden liegen, ist das Geschrei in der Columbiahalle einmal mehr gigantisch. Ein Produkt? Ja. Aber eben auch leidenschaftlicher Eskapismus pur, für eine vor neuen, aufregenden Emotionen rasende Menge vornehmlich weiblicher Teenager.