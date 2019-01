Es ist ein vorläufiges Happy End für den "Hafen": Der von der Schließung bedrohten schwulen Kneipe in der Motzstraße in Berlin-Schöneberg wurde eine maximal einjährige Verlängerung des Pachtvertrags angeboten. "Wir nehmen das Angebot an", sagte der Betreiber Ulrich Simontowitz rbb|24. Durch die so gewonnene Zeit eröffne sich die Chance, einen langfristigen Hauptmietvertrag mit dem Eigentümer des Hauses abzuschließen. "Ob uns das gelingt, werden wir wohl erst im Frühling oder Sommer wissen", so Simontowitz.

Eigentlich war der Pachtvertrag des "Hafen" schon Ende Dezember ausgelaufen. Die Kneipe sollte deshalb am 3. Januar weiß gestrichen an den Vermieter übergeben werden. Stattdessen gab es eine große Protest-Party, auf der viele Politiker und langjährige Besucher des "Hafens" für dessen Erhaltung eintraten und feierten. Jetzt sagt "Hafen"-Chef Simontowitz: "Durch die beeindruckende Solidarität ist es erst zu dem Angebot gekommen, den Pachtvertrag zu verlängern."