Schwule Kneipe "Hafen" in Berlin-Schöneberg - Trotz Abschiedsfeier vielleicht doch kein Abschied

04.01.19 | 15:47 Uhr

Eigentlich ist der Mietvertrag der schwulen Kneipe "Hafen" in Berlin-Schöneberg schon Ende Dezember ausgelaufen. Aber der Hafen ist noch da – und könnte vielleicht auch dauerhaft bleiben. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Donnerstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr: Auf dem von Scheinwerfern erleuchteten Dancefloor tönt Discomusik aus den Lautsprechern, etwa 20 Männer wiegen ihre Körper dazu im Takt. Auch der Rest der Kneipe ist voll – so voll, dass gar nicht alle reinkommen, sondern vor der Tür noch einmal etwa 40 Menschen stehen. Manche haben einen Glühwein in der Hand, andere eine Zigarette.



Es ist eine ungewöhnliche Uhrzeit für so eine Party, selbst im bunten Schöneberg. Und der Anlass für die Feier ist ebenso ungewöhnlich: Ein Mietvertrag, der nicht verlängert wurde. Aber die Bar, in der gefeiert wird, ist halt auch keine gewöhnliche: Der "Hafen" in der Motzstraße, seit 28 Jahren eine Institution der schwulen Community. Der Mietvertrag der Kneipe lief Ende Dezember aus – aber ein neuer war eigentlich schon in trockenen Tüchern, erzählt Ulrich Simontowitz, der Betreiber des Hafens: "Wir haben uns schon vor eineinhalb Jahren bemüht, einen neuen Mietvertrag zu bekommen." Er habe mit dem Eigentümer des Hauses ein "sehr gutes Gespräch" geführt, am Ende hätten sich beide auf einen neuen Vertrag geeinigt – Mieterhöhung inklusive. "Da waren wir richtig glücklich und dachten, es geht weiter mit dem Hafen."

Mit Elefanten durch die Straßen geritten

Aber plötzlich, so Simontowitz, habe der Eigentümer den Vertrag ohne Begründung zurückgezogen und den Kontakt abgebrochen. "Und dann haben wir eine Woche vor Weihnachten eine Räumungsaufforderung bekommen." Bis zum dritten Januar sollte der Laden – weiß gestrichen – an den Vermieter zurückgegeben werden. Über die Gründe für dieses Vorgehen kann Simontowitz nur spekulieren. Eine Anfrage von rbb|24 ließ der Hauseigentümer unbeantwortet. Statt weiß gestrichener Räume oder gar einer Schlüsselübergabe gab es am dritten Januar aus Protest eine 15-stündige Abschiedsparty. Das passt zum Hafen, denn der war schon immer nicht einfach irgendeine schwule Kneipe: "Wir haben eine Andy-Warhol-Nacht gemacht, da sind wir mit drei afrikanischen Elefanten durch die Straßen geritten", erinnert sich Simontowitz. "Es war eine magische Nacht!" Auch das lesbisch-schwule Straßenfest, das alljährlich im Juni im Nollendorfkiez stattfindet, hat Simontowitz mit erfunden.

"Das macht schon sehr nachdenklich"

Dementsprechend groß ist der Abschiedsschmerz mancher Gäste. "Ich kenne den Hafen noch aus der Zeit, wo ich nicht in Berlin gelebt habe", erzählt Volker Beck, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen. "Das war immer eine Anlaufstelle, wo man Freunde und Bekannte getroffen hat und sich nicht einmal dafür verabreden musste, weil man hier sich einfach immer wieder über den Weg gelaufen ist." Trotzdem sei der Hafen immer für alle offen gewesen, berichtet der queerpolitische Sprecher der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, Carsten Schatz: "Alle sind willkommen, es wird mit allen geredet und alle können hier eine gute Zeit haben!" Während die einen in Erinnerungen schwelgen, schauen die anderen aufs hier und jetzt: "Leider regiert das Kapital und die Verdrängung macht sich breit", meint Florian Beinhauer, regelmäßiger Gast im Hafen und von Beruf selbstständiger Kaufmann. "Das macht mich sehr betroffen und sehr traurig – zumal es jetzt wirklich schwierig wird, zu überlegen, wo man abends hingeht." Und auch Jörg Steinert, Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg, sagt: "Das macht schon sehr nachdenklich – denn der Hafen ist nicht die erste Institution, die schließen muss, und außerdem schon viele Jahre hier verankert."

Die Bar der Schöneberger Kneipe "Hafen"

Der Eigentümer redet wieder mit Simontowitz – über Nachbarn

Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren immer wieder queere Kneipen, Clubs und Vereine, die schließen mussten oder gezwungen wurden, ihre angestammten Räume zu verlassen. "Der Hafen ist jetzt ein Beispiel dafür, dass Clubs und Kneipen auch von Gentrifizierung bedroht sind", meint Carsten Schatz, queerpolitischer Sprecher der Linken. "Das ist ein Problem, und da müssen wir politisch dagegen steuern." Aber Schatz weiß auch: Wer Kneipen und Clubs wirklich schützen will, muss das Gewerbemietrecht ändern – und das ist Sache des Bundes. Berlin als Land kann da also nur wenig ausrichten. Vielleicht war es also intuitiv die richtige Entscheidung von Hafen-Chef Ulrich Simontowitz, mit seinem Problem an die Öffentlichkeit zu gehen – denn die große Solidarität vieler Menschen scheint auch den Hauseigentümer nicht ganz kalt gelassen zu haben. Der habe mittlerweile über Nachbarn wieder Kontakt zu ihm: "Der Eigentümer hat Signale über die Nachbarn gegeben, dass man über bestimmte Dinge jetzt reden könnte", berichtet Simontowitz. "Das macht uns große Hoffnung, und das ist bedeutend mehr als die Woche vor Weihnachten – da war es totale Verzweiflung."

Gefeiert, getanzt, gegessen - gekündigt

Bild: dpa/XAMAX Der Bassy Cowboy Club an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg: Hier tanzte man zu Oldies und Soul oder auf Burlesque-Partys. 2006 eröffnet schloss er am 1. Mai 2018. Vor ihm zog bereits das legendäre White Trash weg.

Bild: dpa/Schuh, Florian Das Rosi's schließt zum 1. Januar 2019. Das Rosi's war 15 Jahre lang an der Revaler Straße. Das Gelände wurde an eine Erbengemeinschaft verkauft, jetzt sollen dort Bürogebäude mit Gewerbeflächen entstehen.

In das autonome Jugendzentrum Potse & Drugstore kamen Generationen: Seit 1972 ist es Treffpunkt der linksalternativen Szene. Am 31.12. ist auch hier Schlüsselabgabe. Den Gebäudeteil in der Potsdamer Straße 180 in Schöneberg verwaltet die Intown Property Management GmbH. Unbekannte Eigentümer haben umliegend Coworking- und Coliving Spaces errichten lassen.

Bild: imago/snapshot-photography/T.Seeliger "Der Drops ist jelutscht", das meint eine Mitarbeiterin des Kraftkombinats. Das Sportstudio im Gleimkiez, Gleimstraße 36, ebenfalls in Prenzlauer Berg, schließt nach 20 Jahren. Auszugsdatum ist 31.01.2019.

Bild: imago Das Weltrestaurant, bekannt als Restaurant "Herr Lehmann" aus der gleichnamigen Romanverfilmung, machte am ersten August zu. Vorausgegangen war ein Streit mit dem Vermieter Markthalle Neun.

Bild: imago/Jürgen Ritter Das Café Niesen eröffnete 2005 und machte im Oktober 2018 zu. Ein Mitglied der Band Rammstein ist der Eigentümer mit anderen Plänen.

Bild: imago/Bernd Friedel Das Café Orange an der Oranienburger Straße bestand seit 1993. Jüdische Gläubige kamen oft nach Gottesdiensten in dieses Restaurant. Weil die Betreiber die Kosten nicht nehr stemmen konnten, machten sie Ende Oktober 2018 dicht.

Bild: imago Das Eiszeit-Kino in Kreuzburg wurde zunächst umgebaut und musste dennoch schließen. Todesmonat: Mai 2018. Damit geht eine 37-jährige Geschichte zu Ende. Auch hier fehlte den Betreibern das Geld nach einer teuren Sanierung.

Bild: imago Die Kultkneipe Syndikat im Neuköllner Schillerkiez kämpfte in den letzten Monaten dafür, bleiben zu können. Der Mietvertrag ist nach 33 Jahren nicht verlängert worden. Abgabe ist Ende des Jahres. Im Schillerkiez nahe dem Tempelhofer Feld sind die Mieten in den letzten Jahren stark angestiegen.

Bild: rbb|24/Jule Kaden Der Laden Obst und Gemüse gibt nach eigenen Angaben mehr oder weniger freiwillig auf. Die Motivation sei nicht mehr dagewesen, der Prenzlauer Berg habe sich stark verändert, da passe so ein Geschäft nicht mehr rein. Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



















"Wir wollen weitermachen"

Vorerst soll der Betrieb deshalb weitergehen – auch wenn das nicht einfach wird. Simontowitz und seine Mitarbeiter haben gerade keine Planungssicherheit, was bei einer Kneipe wie dem Hafen auch deshalb problematisch ist, weil Veranstaltungen im Voraus geplant werden müssen. "Ich bin am Abwarten und Gucken und auch hoffnungsvoll, aber es muss auch irgendwann mal was Konkretes passieren", sagt er. Nur eines scheint für Simontowitz und sein Team derzeit klar: "Wir wollen weitermachen, das ist das allerwichtigste. Dafür haben wir die Kraft, wir haben die Ideen und wir haben die Leute."