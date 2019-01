Audio: Antenne Brandenburg | 11.01.2019 | Claudia Baradoy | Bild: Zentrum für Popularmusik

Bands sollen gefördert werden - Potsdam bekommt ein Zentrum für Popmusik

Mozart kontra Madonna, Beethoven versus Beatles? Das Vorurteil, dass klassische Musik anspruchsvoll und Popmusik seicht ist, hält sich hartnäckig. Eine neue Einrichtung am Potsdamer Lindenpark will das ändern. Von Claudia Baradoy



Um Brandenburgs Popmusikszene ist es nicht sonderlich gut bestellt - sagt Reiko Käske vom Potsdamer Lindenpark. Zwar gebe es zwei, drei Bands mit bekannten Namen, räumt er ein. Doch dann höre es schon auf. "Dabei gibt es viele Bands und Musiker mit Talent und guten Ideen, die aber leider in Brandenburg nicht das Umfeld haben, um sich zu entwickeln. In Berlin und anderen Bundesländern ist das anders. Dort gibt es auch bessere Strukturen. Hier muss Brandenburg ansetzen." Käske ist Medienmanager, sein Kollege Thomas Östereich Sozialpädagoge. Seit Jahren leiten sie Popmusik-Projekte für Kinder und Jugendliche am Lindenpark. "Popmusik ist überall: Im Radio, in unseren Smartphone-Kopfhörern, auf der Bühne. Warum spielt sie dann in der Bildung kaum eine Rolle?" fragt Östereich. Pop habe ein "großes Bildungspotenzial" und so haben die beiden das "Zentrum für Popularmusik" aus der Taufe gehoben. Ab Februar bietet das "Zpop" Seminare und Workshops für Musiklehrer, Musikschaffende und Sozialarbeiter gleichermaßen an.



Lust ohne Frust am Musikmachen

Das Zpop soll Anlaufpunkt sein, wenn es darum geht, Popmusik zu machen."Wir wollen Leute ermutigen, eigene Bands nicht nur zu gründen, sondern auch erfolgreich weiter zu entwickeln: gute Songs zu schreiben, Produktionen umzusetzen, sich ins Musikbusiness zu wagen", sagt Reiko Käske. Wie funktioniert Popmusik? Was unterscheidet einen guten von einem schlechten Song? Was sind coole Grifftechniken auf der E-Gitarre? Und wie produziere ich mein Material auf dem Computer? Solche Themen werden hier vermittelt. Thomas Östereich, der selbst Bandmusiker ist, wünscht sich, dass in jeder Jugendeinrichtung, jeder Kita, jeder Schule Popmusik eine Rolle spielt. Sei es, dass Erzieher mal andere Songs mit den Kindern spielen, sei es eine Band, die gegründet oder ein Proberaum, der eingerichtet wird oder auch mal eine Musikproduktion im digitalen Bereich. "Das spielt bisher kaum eine Rolle in den Schulen - sollte es aber," sagt Österreich.

Arbeitsplätze für jedermann

Jeden Donnerstag gibt im Zpop eine "Musiksprechstunde" Hilfestellung für Musiker bei der Verwirklichung ihrer Songs. Das Zentrum verfügt über einen Seminarraum, eine Bibliothek, einen Probenraum und mehrere Arbeitsplätze, die von allen genutzt werden können. "Es gibt hier Plätze zum Ausprobieren, Arbeiten, zum sich künstlerisch ausleben. Die entsprechende Technik und die Software sind hier. Wir haben die Chance, das hier kostenfrei anzubieten", sagt Käske.



Rund drei Jahre haben Käske und Östereich um Fördergelder gerungen und immer wieder an die Türen des Brandenburgischen Kulturministeriums geklopft. Es war nicht einfach, die Verantwortlichen zu überzeugen, dass nicht nur klassische, sondern auch Popmusik eine Förderung verdient, sagt Käske: "Beethoven und Mozart gehören dazu. Aber die Augenhöhe ist wichtig. Was die Beatles geschafft haben, ist genauso wichtig wie das, was Beethoven geschafft hat."



