"Ich bin nicht mehr bei EGJ, da mein Labelboss mit der Polizei arbeitet", sagt der 24-Jährige, und weiter: "Ich bin nicht für sowas, […] es ist traurig, was dieser Mann dem Team angetan hat." In Richtung Bushido ergänzte er: "Wir sind kein Team, die Polizei ist jetzt dein Team". Bei Instagram sorgte der Videobeitrag für Furore, innerhalb weniger Stunden wurde er knapp 800.000 Mal aufgerufen und mehr als 29.000 Mal kommentiert.

Der erfolgreiche Berliner Rapper Capital Bra verlässt das Bushido-Label Ersguterjunge (EGJ). Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er ein Video, in dem er den Ausstieg begründete.

Berliner Rapper in Spotify-Charts

Capital Bra, der 1994 in Sibiren geboren wurde und mit sieben Jahren nach Berlin kam, wurde durch den Battle-Rap-Wettbewerb "Rap am Mittwoch" im Kreuzberger Bi Nuu bekannt. Seine Videos werden bei Youtube viele Millionen Mal angeklickt - zum Beispiel "Neymar", das im April 2018 veröffentlicht wurde und mehr als 70 Millionen mal angesehen wurde.

Gemessen an Charthits ist Capital Bra, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, aktuell einer der erfolgreichsten deutschen Künstler. Auf der Streamingplattform Spotify zählt Capital Bra 3,4 Millionen monatliche Hörer. In einer Biographie auf dem Musikportal laut.de heißt es, 2018 sei das Erfolgsjahr des Rappers gewesen, in dem er Streaming und Chart-Rekorde brach - und ankündigte, sein altes Label "Team Kuku" zu verlassen. Erst seit dem Sommer war er beim Bushido-Label Ersguterjunge und veröffentlichte viele Tracks zusammen mit Bushido.