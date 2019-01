Bild: Samantha West

25.01.19 | 13:10 Uhr

CTM war früher Club Transmediale und nennt sich selbst "Festival für abenteuerliche Musik und Kunst". Ab Freitag geht es wieder los - experimentell, elektronisch und manchmal auch etwas überfordernd. Aber das gehört zum Konzept. Von Nadine Kreuzahler

Wer große Headliner sucht, ist beim CTM Festival falsch. Dafür finden sich Acts abseits der üblichen Pfade. Clubmusik aus Kenia und Ghana. Traditionelle Musik aus West Java, Indonesien, neu interpretiert. Experimenteller Electro aus dem Iran und China, Techno aus Georgien und Dänemark. James alias Johanna Grabsch, ist seit 2017 eine der Musikkuratorinnen und Teil des DJ-Duos Sick Girls. Sie vergleicht das Festival mit dem Holodeck aus der Science-Fiction-Serie Star Trek. "Das Holodeck auf dem Raumschiff Enterprise, das beliebige Welten und alle möglichen Realitäten erzeugt, wo man sich mal reinbeamen kann, das ist ein guter Vergleich, glaub ich", sagt sie.

Überforderung als Konzept

Überforderung gehört von Anfang an zum Konzept von CTM. Das Programm gleicht einem Freizeitpark mit unendlichen Möglichkeiten. Es kann einem leicht schwindelig dabei werden. "Mit den Jahren haben wir festgestellt, dass diese Überforderung, die man im Festival erlebt, ein Zuviel auf allen Ebenen, viel Positives bringt", sagt Jan Rohlf, einer der vier Festivalgründer. "Es öffnet die Leute und führt dazu, dass Menschen sich anders und intensiver begegnen und die Stimmung eine andere wird und vielleicht auch die Art und Weise wie man sich auf die Musik einlässt. Das ist vielleicht auch die Essenz eines Festivals als Fest im ganz ursprünglichen Sinne". Nicht nur das, was auf der Bühne passiert, zählt, sondern auch das soziale Miteinander, Begegnungen und Austausch, Feiern und Diskurs. Neben Konzerten und Clubnächten gibt es auch Ausstellungen und Gesprächsrunden in unterschiedlichen Venues der Stadt. Das Festivalzentrum ist das Berghain.

Mit voller Absicht zwischen die Stühle gesetzt

Seinen Anfang nahm das CTM 1999 im gerade eröffneten und heute längst geschlossenen Club Maria am Ostbahnhof. Damals hieß es noch „Club Transmediale“ – als kleine Schwester des Medienkunstfestivals Transmediale. Jan Rohlf gründete das Festival mit drei Freunden aus der Berliner Club- und Kunstszene, weil ihnen die musikalische Seite bei der Transmediale fehlte. Sie improvisierten spontan, ganz im Geist der 90er Jahre in Berlin. „Das war schon aufregend“, erzählt Jan Rohlf. „Es war auch ohne jeden Support von außen. Zu der Zeit gab’s kein Internet oder kaum, man musste alles noch mit Telefon und Fax machen und es basierte wirklich darauf, dass man sich kannte. Wir hatten noch nie ein Festival gemacht, wussten gar nicht, was das sein soll. Aber im Rückblick ist genau das das Tolle. Wir wussten nicht, wie es geht und haben es uns selber ausgedacht.“ Schon vor 20 Jahren setzte sich das Festival bewusst zwischen die Stühle. Es ging damals wie heute darum, die Kunstszene mit der Musikszene zu verschalten, Performance mit Installation, Clubkultur mit Klangforschung, politischen Diskurs mit Party.

Durchhalten in Krisenzeiten

Mittlerweile ist das Festival professionell geworden. Jedes Jahr hat es ein Motto. Diesmal lautet es passenderweise "Persistence – „Ausdauer“ oder auch: „Beharrlichkeit". Das darf ruhig als Anspielung auf das Event und das Durchhaltevermögen ihrer Macher verstanden werden. 20 Jahre habe es gedauert, um in dieser Stadt wirklich Fuß zu fassen. Dazu gehörte die Förderstruktur, um finanzielle Unterstützung zu bekommen. "Wir sind da durch viele Krisen gegangen", sagt Rohlf. "Wir haben viele Jahre lang das Festival durch unsere eigene Arbeit anderswo finanziert und es stand oft Spitz auf Knopf. Aber uns war auch wichtig zu überlegen: ok, wofür sind wir denn eigentlich beharrlich. Nämlich dafür, wofür das Festival steht: die Dinge in Bewegung zu bringen und eben nicht festgefahrene Positionen zu haben." Für James alias Johanna Grabsch, die sich selbst zur queeren Community zählt, hat das Motto eine politische Dimension. Bei der momentanen politischen Lage in der Welt brauche man gerade Beharrlichkeit, um überhaupt so etwas wie Musik weiterzumachen. "Es sind turbulente und sehr, sehr schwierige Zeiten durch die wir gerade alle gehen und deswegen hat es natürlich extrem viel damit zu tun, neue Musiker*innen, neue Herangehensweisen auch in Zeiten wie diesen zu finden und dabei zu bleiben und durchzuhalten."

Politisch, queer und bunt

Vielfalt, Geschlechtergerechtigkeit, der Blick über übliche, veraltete Genderdefinitionen und den westlichen Tellerrand hinaus - all das spielt eine große Rolle und spiegelt sich im Team und im Line-Up wider. Den Auftakt feiert das CTM mit einer Clubnacht, die es gemeinsam mit dem georgischen Techno-Club Bassiani gestaltet, als Treffpunkt der LGBTQI-Szene in Tbilissi und Zielscheibe für Razzien war er auch in Deutschland Gegenstand der Nachrichten. Die in Berlin lebende chinesische queere Künstlerin Rui Ho verbindet schnelle Rave-Beats mit Voguing aus New York und fernöstlichen Einflüssen. Brexit-Kritik dürfte es mit der britischen Künstlerin Gazelle Twin und ihrem experimentellen düster-unheimlichen Electrosound geben. Beim Eröffnungskonzert spielt die queere Aktivistin Linn da Quebrada aus Brasilien Funk mit einem zehnköpfigen Ensemble. "Das Tolle beim CTM ist halt, dadurch, dass es so aufgestellt ist wie es aufgestellt ist, hat man halt die Möglichkeit, auch Künstler und Künstlerinnen einzuladen, die vielleicht nicht so bekannt sind, die vielleicht hier noch niemand gesehen hat, die aber ein extremes Potential haben und dieses Publikum verdienen", schwärmt James Grabsch. Zum 20. Geburtstag erfüllen sich die Festivalmacher einen alten Traum: eine Eisbahn. Zehn Tage lang, nachmittags und nachts, gibt es in der Halle am Berghain Eislaufdisco zu DJ-Sets. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Das CTM Festival ist eben vieles, auch Party und Spaß.