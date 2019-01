Bild: imago stock&people

Kunstprojekt fehlen erneut Genehmigungen - "Dau"-erärger

28.01.19 | 15:45 Uhr

Vergangenen Herbst scheiterte das Kunstprojekt "Dau" in Berlin an eigenen Ideen und fehlenden Genehmigungen. Nun verläuft die Reise zurück in den Stalinismus auch in Paris recht holprig. Die Premiere musste verschoben werden, nicht alle Spielorte dürfen öffnen.



Das in Berlin abgelehnte Kunstprojekt "Dau" hat auch in Paris mit Problemen zu kämpfen. Man warte noch auf eine Genehmigung der Präfektur, die es erlaube, das Théâtre du Châtelet als Spielort zu öffnen, teilten die Organisatoren am Montag mit. Die Entscheidung solle in den nächsten Tagen fallen, hieß es auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA. Solange finde "Dau" im Théâtre de la Ville und dem Centre Pompidou statt. Zuvor hatte in Paris schon die Weltpremiere des Events am vergangenen Donnerstag "aus technischen Gründen", wie es hieß, um einen Tag verschoben werden müssen.



Mehr zum Thema Phemonen Film "Dau"-Kunstprojekt startet in Paris - Sechs Stunden Totalitarismus für 35 Euro

In Berlin an der Mauer gescheitert

Bei dem Kunst-Event handelt es sich um ein Großprojekt des russischen Regisseurs Ilya Khrzhanovsky. Anhand von Filmen und mit aufwendigen Inszenierungen führt es Besucher in das Leben und Wirken des russischen Physik-Nobelpreisträger Lew Landau (1908-1968) und damit in die Stalin-Ära. Das Projekt hätte in Berlin im vergangenen Herbst stattfinden sollen, dabei war auch eine 800 Meter lange Betonmauer rund um das Quartier am Bebelplatz und Staatsoper in Berlin-Mitte geplant, mit der an das Leben in der DDR erinnert werden sollte. Die Behörden verweigerten dem Vorhaben jedoch die Genehmigungen, weil die Macher es bis zum Schluss versäumt hatten, Notfallpläne vorzulegen.

Rückkehr nach Berlin fraglich

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Macher zu einem zweiten Anlauf ermuntert. Vergangene Woche bedauerte er in einem Interview, dass das Projekt in berlin gescheitert war. Die derzeitige Station in Paris soll am 17. Februar enden. Anschließend soll "Dau" in London zu sehen sein. Allerdings ist fraglich, ob das Projekt den Sprung über den Ärmelkanal schafft oder einen weiteren Anlauf in Berlin unternimmt. Die Pressestelle des Projekts teilte rbb|24 vor Kurzem auf Anfrage mit: "Was unsere Aufenthalte in London und Berlin angeht, dazu haben wir immer noch keine Informationen."