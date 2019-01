Bild: Phemonen Film

"Dau"-Kunstprojekt startet in Paris - Sechs Stunden Totalitarismus für 35 Euro

23.01.19 | 18:17 Uhr

Es ist schon einige Jahrhunderte her, dass in Frankreich absolut geherrscht wurde. Nun können Pariser ein Leben im Regime als Kunstsause erleben. Berliner Behörden war der Spaß am Totalitären vergangenes Jahr nicht durchdacht genug. Von Oliver Noffke

Wer sich schon immer gefragt hat, wie das wohl wäre, in einem totalitären System zu leben, kann das in den kommenden Wochen mit einem Kurzurlaub an der Seine verbinden. Ab Donnerstag und bis zum 17. Februar wird durch das Kunstprojekt "Dau" der graue Pariser Januar noch etwas trübseliger. Mit einer aufwendigen Großinstallation verspricht der russische Regisseur Ilya Khrzanovsky eine Zeitreise in die Ära Stalins. Die umstrittene Hauptattraktion fehlt allerdings: Eine 800 Meter lange Betonmauer, mit der die Besucher von der Außenwelt abgeschottet werden. In Berlin war "Dau" an diesem Teil der Performance gescheitert. Unterstützt von Berliner Größen wie dem Regisseur Tom Tykwer, Thomas Oberender (Intendant der Berliner Festspiele) und Kirsten Niehuus vom Medienboard Berlin-Brandenburg war im vergangenen August der spektakuläre Plan präsentiert worden, rund um Kronprinzenpalais, Bebelplatz und St.-Hedwigs-Kathedrale für ein paar Herbstwochen eine Mauer aufzubauen. Stilecht am 9. November sollte sie wieder eingerissen werden. Mindestens genauso verdutzt wie die Berliner waren ihre Behörden. Ende September wurde der Plan schließlich aufgegeben. Den Veranstaltern sei es nicht gelungen, ein sinnvolles Evakuierungskonzept vorzulegen, monierten Bezirk und Verkehrsverwaltung. Eine Mauer ohne Fluchtwege? Die Zeiten sind in Berlin längst vorbei.

Von vornherein war die Aktion als Dreiklang geplant. Frei nach den Losungen der Französischen Revolution Liberté, Égalité, Fraternité - Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – war neben Berlin und Paris auch ein Abstecher nach London angekündigt. Jeder Stopp ein Mega-Event. In Paris findet "Dau" rund um die schicken Theaterhäuser Théâtre du Châtelet und Théâtre de la Ville statt. Dort wird nun das Ergebnis eines Filmdrehs Weltpremiere feiern, der jedes Maß sprengt. Khrzanovsky hat im ukrainischen Charkiw das Institut des Physikers Lew Landau nachbauen lassen. Auf den Helden der Sozialistischen Arbeit, der an der sowjetischen Wasserstoffbombe mitarbeitete, bezieht sich auch das Kürzel "Dau". In der imposanten Kulisse wurde zwischen 2009 und 2011 das Leben im totalitären Kommunismus nachgestellt. Allerdings nicht von Schauspielern, sondern offenbar als eine Art soziales Experiment von Laien, denen Rollen im Regime zugewiesen worden waren, die sie rund um die Uhr innehielten. Daraus sollen insgesamt 13 Filme entstanden sein und diverse Serien.

Stalins 1984

Das Leben in einem Regime sollen nun auch die Pariser nachempfinden können. Der Einlass ist strikt geregelt. Mindestens zwei Stunden vor dem Besuch muss online ein Visum beantragt werden - sechs Stunden für 35 Euro, wer 24 Stunden bleiben will zahlt 75 Euro. Um das Visum dann tatsächlich zu erhalten, muss der Pass oder ein anderes Ausweisdokument vorgelegt werden. Kameras, Handys und andere elektronische Geräte sind tabu. Stattdessen bekommt jeder Besucher einen Apparat in die Hand gedrückt, der bestimmt, wo es langgeht.

Zudem kann im Centre Pompidou der Nachbau eines sowejtischen Appartments besucht werden, in dem Menschen rund um die Uhr beobachtet werden können. Der Besucher wird zu einer Art orwellschen Big Brother. Ob "Dau" doch noch nach Berlin kommt, scheint derzeit offen. Zwar versprachen die Macher nach dem Scheitern, dass sie in diesem Jahr einen neuen Anlauf nehmen wollen. Die Verkehrslenkung Berlin, die im September die Notbremse zog, ist bisher allerdings noch nicht kontaktiert worden, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr auf Anfrage mit. Selbst die Pressestellt des Kunstprojekts selbst, weiß nicht, wie es weitergeht: "Was unsere Aufenthalte in London und Berlin angeht, dazu haben wir immer noch keine Informationen."