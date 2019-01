Bild: © Phenomen IP/OlympiaOrlova

Eine wochenlange Performance in Berlin scheiterte im Herbst 2018 an dem Plan, in Berlin-Mitte eine 800 Meter lange Betonmauer aufzustellen. Die zuständigen Behörden waren mit den Notfallplänen nicht zufrieden. Nun feiert "Dau" mit einigen monaten Verspätung Weltpremiere in Paris.