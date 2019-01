Der renommierte Opernsänger Theo Adam ist tot. Er starb am Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von 92 Jahren in einem Dresdner Pflegeheim, wie die Familie der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigte.

Adam wurde 1926 in Dresden geboren, wo er bereits als Kind Mitglied im Dresdner Kreuzchor wurde und nach dem Krieg Gesang studierte. Der Bassbariton gehörte zu den wenigen Weltstars der DDR-Opernszene und wurde 1953 Ensemble-Mitglied der Berliner Staatsoper. Zudem trat er regelmäßig an der Wiener Staatsoper, der Londoner Covent Garden Opera und später auch an der Metropolitan Opera New York auf.