dpa Audio: Inforadio | 15.01.2019 | Magdalena Bienert | Bild: dpa

Nachwuchsschau auf der Fashion Week Berlin - Aufbruch mit Mooskapuze

15.01.19 | 09:03 Uhr

Zum ersten Mal haben Absolventen von Mode-Studiengängen ihre Entwürfe auf der Fashion Week Berlin gezeigt. Bei "Neo Fashion" waren Mäntel zu sehen, die an ein gemütliches Bett erinnerten, Kapuzen aus Moos - und typischer Berlinstyle. Von Magdalena Bienert



Es war die wahrscheinlich längste Modenschau in der Geschichte der Berliner Fashion Week: Innerhalb von zwei Stunden präsentierten am Montagabend 44 Absolventen von vier deutschen Hochschulen ihre Abschlussarbeiten. Bei einer regulären Schau ist meist nach 20 Minuten schon wieder alles vorbei.



Die erste "Neo Fashion" geriet dennoch kurzweilig: Los ging es mit sechs Talenten von der Fachhochschule Bielefeld, dem einzigen staatlichen Modestudiengang in Nordrhein-Westfalen. Viel Volumen und kantige Oversize-Looks dominieren, die Models kommen mit deckenartigen Mänteln, eines trägt die passenden Kopfkissen dazu direkt auf dem Rücken.



Auffällig ist, wie divers die Models sind: Frauen und Männer tragen die androgynen, oft asymmetrischen Arbeiten unabhängig von ihrem Geschlecht. Alles ist wenig körperbetont oder im Alltag tragbar. Das müssen die Teile natürlich auch nicht sein. Verglichen mit den konventionellen Entwürfen mancher Designer, die auf der Modemesse vor allem ihre Kollektionen der übernächsten Saison bewerben wollen, ist diese Show deutlich anders.

Mehr zum Thema rbb/Julia Vismann Fashion Week in Berlin - Vier Lagen Tüll für die selbstbewusste Frau

Oversize, Androgynität, Formenspiele

Auch die Absolventen der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) sind experimentierfreudig. Eine Kollektion zeigt einen Mantel mit moosbewachsener Kapuze - gegen den Feinstaub. Auch aus der Hansestadt kommen Entwürfe, bei denen wohl ein kuschliges Bett die Inspirationsquelle zu sein scheint: rote, voluminöse, gesteppte Manteldecken. Jede Kollektion will eine Geschichte erzählen: Mal diente Kandinsky als Muse, mal Frauen des 18. Jahrhunderts, es geht um Selbstoptimierung oder kulturelle Einflüsse - das kann man alles im Programm nachlesen. Selten erschließt sich der ganze Plot in den wenigen Entwürfen und manchmal scheitert eine Idee auch - so wie der Versuch das omnipräsente Social-Media-Thema aufzugreifen und die Entwürfe auf in Weiß gekleidete Models zu projizieren. Von weiter weg ist aber ohnehin kaum etwas zu erkennen. Von der Bremer Hochschule für Künste kommen grober Riesen-Strick und endlich auch mal figurschmeichelnde, tragbare Kleider. Während der ersten Stunde ähneln sich die Motive. Immer wieder verschwimmen die Gendergrenzen. Männliche Models tragen Pumps und Kleider genauso selbstverständlich, wie manche weiblichen Models raspelkurzes Haar und maskuline Workwear. Das Spiel mit Volumen und Formen wiederholt sich, genauso wie die Angst vor Farben oder Aufdrucken.

Der Berlinstyle ist unverkennbar

Den Abschluss der knapp zweistündigen Show bilden 20 junge Talente der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW). Es ist erstaunlich, wie sehr sich ihre Kollektionen von den anderen Hochschulabsolventen unterscheiden: Plötzlich ist alles viel gradliniger, ein bisschen cooler, moderner, die Musik scheint direkt aus dem Berghain geklaut worden zu sein. Vieles könnte man direkt anziehen.

Natürlich überspitzt das Muster der U-Bahn-Sitze auf einem dicken Mantel den Berlinstyle. Aber zusammen mit einem blau-weißen-Rock, der an die Hertha-Farben erinnert oder einem Look in Aldi-Streifen, gerät das zur perfekten Großstadtkollektion. Jungs tragen auf dem Catwalk Radlerhosen mit grafischem Muster und Bauchtaschen quer über der Brust. Mädchen zeigen viel Haut, dürfen auch feminine Looks tragen oder Unterwäsche. Sie bleiben trotzdem urban und lässig. Filigrane Handarbeiten werten detailverliebte Kleider auf - bei den Vorgängern wurden einfach viele vermeintliche Fetzen hängengelassen. Ja, Berlin ist im direkten Vergleich unverkennbar. Die rund 450 Zuschauer im Umspannwerk sind nach der vermutlich längsten Modenschau der Fashion Week begeistert. "Ich fand es voll gut. Es ist das erste Mal, dass ich bei so etwas war, und es ist beeindruckend, was die Designer geleistet haben", sagt eine junge Frau und eine andere fügt hinzu: "Ich fand die Berliner am Besten." Die "Neo Fashion" war ein cooler Auftakt zu einer neuen Runde Fashion Week im zwölften Jahr. Für manches neue Design-Talent wird es bestimmt nicht der letzte Auftritt in diesem Rahmen gewesen sein.

Sendung: Abendschau, 15.01.2019, 19:30 Uhr