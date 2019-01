dpa/Florian Schuh Audio: Inforadio | 15.01.2019 | Jakob Bauer | Bild: dpa/Florian Schuh

Poetry-Slam-Reihe "Guerilla Slam" feiert sechsjähriges Jubiläum - Sieg über die Befindlichkeits-Sprachkunst

15.01.19 | 08:23 Uhr

Ein Mikrofon, ein selbstgeschriebener Text und fünf Minuten Zeit, das Publikum für sich zu gewinnen. Das sind gängige Regeln beim Poetry Slam. Die deutsche Slam-Szene gilt als eine der aktivsten der Welt - eine der etablierten Reihen ist der "Guerilla Slam" in Berlin. Von Jakob Bauer.

Das eigentümliche Aroma selbstgedrehter Zigaretten wabert durch den kleinen Club am Kottbusser Tor. Frauen und Männer in ihren Zwanzigern, die alle ein bisschen so ausschauen als kämen sie gerade aus einem Hörsaal der Sozialwissenschaftlichen Fakultät, trinken einen, unterhalten sich über die Band von einem Kumpel oder rauchen noch eine. Bar- und bierselig ist die Stimmung, als die beiden Veranstalter und Moderatoren des Guerilla Slams Max Gebhard und Nick Pötter um kurz nach acht zum Jubiläum die Sektkorken knallen lassen und nochmal kurz die Regeln des Abends erklären: Sechs Poetinnen und Poeten, die besten "Guerilla"-Slammer des Jahres 2018, treten in Vorrunde, Halbfinale und Finale gegeneinander an. Jeder hat fünf Minuten Zeit, das Publikum von sich zu überzeugen. Wer den größten Applaus bekommt, darf eine Runde weiter.

Jerome als Jesus, Rapunzel als Topmodel - und das Ende von Kaiser's

Und dann geht’s los mit Runde 1: Bei Ortwin Bader-Iskrauts Comedy-Weihnachtsgeschichte wird aus Jesus von Nazareth Jerome aus Marzahn, Inke Sommerlang fragt sich nach dem Besuch der #wirsindmehr-Demo im September letzten Jahres, was das denn bedeute, dass wir mehr seien und ob wir nicht häufiger hinschauen und unser Schweigen brechen müssten? Luise Komma Klar philosophiert über die Gründe ihrer Trinkerei (zum Beispiel schwafelnde Soziologiestudenten und sexistische Geschäftsleute). Alina Sprenger beklagt im lyrischen Trauergesang den Tod der Supermarktkette Kaisers, bei Maxime Schumann versucht’s Rapunzel mit einer Topmodel-Karriere bei Heidi Klum, und Veronika Rieger will vor allem Mut machen:

"Schön ist, was wir mit Liebe betrachten / Also schau dich an und erkenne, wie schön du bist / Du bist mehr als die Zahl auf dem Display deiner Waage / Mehr als die tausend spitzen Kommentare / Du hast Dehnungsstreifen – ja endgeil, die sind wie Tattoos, nur krasser / Schönheit hat keine Gewichtsbeschränkung oder einen maximalen Fettanteil also nimm dich in den Arm."

Liebe dich selbst – immer und immer wieder

Mit sich selbst zufrieden und im Reinen sein, egal was andere Menschen, die Medien, die Gesellschaft von dir verlangen – das ist die Botschaft, nicht nur dieses Textes. "Glaub an dich, du bist schön!" ist eines der Mantras dieses Abends. In unterschiedliche Geschichten und Vortragsstile gepackt, mit sprachlichem Witz oder bedeutungsschwer vorgetragen, aber auch ein bisschen redundant. Von "So merkt euch von dieser Geschicht' / Wie andere euch finden, das zählt im Leben nicht / Seid schön, so wie ihr es wollt und nicht / Wie ihr es für irgendeine Heidi sollt" über "Meine Zweifel, die muss ich besiegen / Und ich verspreche mich selbst zu lieben / Aber in diesem ganzen Chaos bin ich mir mit einem einig / Am Ende bin ich selbst mir heilig" geht es zu "Also lasst es uns mit einem breiten Grinsen ertragen / Dass wir alle zwei, drei Schrauben locker haben."

Befindlichkeits-Sprachkunst und ambivalente Denkanstöße

Zur verdienten Siegerin des Abends applaudiert das Publikum allerdings diejenige, die den Blick am weitesten schweifen lässt: Alina Sprenger, die eine beklemmende Geschichte aus der Altenpflege erzählt. Von Else, und wie ihr im Altenheim Würde und freier Willen genommen werden. Denn immer mittwochs wird Else gebadet. Auch wenn sie Angst davor hat, auch wenn sie weint und wenn sie nicht will. Dass jetzt gebadet wird, das ist halt so, sagen die Pfleger. Warum Else Angst hat, wie man ihr helfen könnte, das will keiner wissen. Es sind ambivalente Denkanstöße, die Alina Sprenger mit dieser Geschichte anbietet. Und der Beweis dafür, dass Poetry Slam nicht "nur" gewitzte Befindlichkeits-Sprachkunst junger Erwachsener ist.

Der Applaus ist riesig – auch für die Veranstalter und Moderatoren Max Gebhard und Nick Pötter. Ihr sechsjähriges Jubiläum haben sie mit einem kurzweiligen Abend gefeiert. Trotz mancher inhaltlicher Redundanzen überzeugt der "Guerilla Slam" mit seinem leidenschaftlichen Do-It-Yourself-Charme, der stilistischen Vielfalt der Slammer und der kreativen, freundschaftlich-warmen Atmosphäre.