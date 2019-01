Müller Freitag, 11.01.2019 | 10:18 Uhr

Kein Mensch braucht dieses Symbol des Militarismus. Es war doch kein Zufall, daß die Nazis ausgerechnet diesen Ort für den Tag von Potsdam ausgewählt haben. Was oft unter den Teppich gekehrt wird: Der militaristische Symbolcharakter beschränkt sich eben NICHT nur auf den 21. März 1933. Eine Kirche, in der man einst die Trophäen ausstellte, die man in unmenschlichen Kriegen vom Feind erbeutet hatte und in der die Kirche das Militär auf neue Kriege einschwor. Das ist an Perfidie nicht zu überbieten.



Wer begreifen will, was in dieser unsäglichen Kirche glorifiziert wurde, möge sich z.B. den Film "1864" ansehen. Von WK 1 ganz zuschweigen...