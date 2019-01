Der Begriff "Gendersternchen" ist in Deutschland zum "Anglizismus des Jahres 2018" gekürt worden. Unter anderem die sprunghafte Verbreitung des Wortes im öffentlichen Sprachgebrauch habe die Jury zu der Wahl bewogen, sagte der Sprachwissenschaftler und Juryvorsitzende Anatol Stefanowitsch am Dienstag in Berlin.



Allein im Jahr 2018 habe die Häufigkeit des Begriffs, vor allem auch durch Diskussionen um eine mögliche Aufnahme des "Gendersternchens" in die amtliche Rechtschreibung, um mehr als das Zehnfache zugenommen, von unter 0,25 auf 2,5 Vorkommen pro zehn Millionen Wörter.