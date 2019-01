Intendant Barrie Kosky wird die Komische Oper in Berlin im Jahr 2022 verlassen. "Es kann sein, dass meine Verbindung mit der Komischen Oper bleibt, ich bleibe in Berlin", sagte der Australier dem rbb. "Aber es gibt keine Änderung zu meiner Entscheidung, dass meine Intendanz 2022 enden wird." Zuvor war unklar gewesen, wie es nach seinem Vertragsende weitergeht.

Kosky ist seit der Spielzeit 2012/2013 Intendant und Chefregisseur der Komischen Oper. Er wurde 1967 in Melbourne geboren, seine Familie hat osteuropäisch-jüdische Wurzeln. Nach einer musikalischen Ausbildung an der Universität Melbourne inszenierte er zunächst in Australien, 2001 wurde Kosky Codirektor des Wiener Schauspielhauses.

Unter Koskys Intendanz wurde die Komische Oper 2013 zum "Opernhaus des Jahres" gewählt. 2017 inszenierte er die "Meistersänger von Nürnberg" bei den Bayreuther Festspielen.