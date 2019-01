Ist es eigentlich schön, dass Menschen, die Sie für Charlottenburger halten, im Wedding wohnen und vielleicht im Biomarkt einkaufen gehen?

Es ist überraschend. Wenn sich der Wedding so verändert, dass er letztendlich nicht mehr als ein Berliner Kiez erkennbar ist, dann will ich das nicht. Das ist schade, weil Berlin lebt von Berlin. Vor allem die Mietpreisentwicklung trifft die Weddinger. Ich kenne viele, die wegziehen müssen, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Was dann nachzieht und was sich an Geschäften verändert, ist nicht immer cool. Das passt auch nicht immer so rein. Aber offensichtlich gibt es ein Potenzial an Kunden, die dort kaufen - und so verändert sich Wedding halt.