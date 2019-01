Bild: Apollo-Film

Vorführungen auch in Berlin und Brandenburg - Kinos setzen Zeichen gegen Rechts mit "Das letzte Mahl"

29.01.19 | 18:59

Vor 86 Jahren, am 30. Januar 1933, wurde Adolf Hitler durch Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Damit wurde die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland eingeleitet. Am Mittwoch wird aus diesem Anlass in mehr 130 Kinos in Deutschland "Das letzte Mahl" gezeigt, der das Schicksal einer jüdischen Familie am Tag der Machtergreifung schildert. Auch zahlreiche Kinos in Berlin und Brandenburg beteiligen sich an der Aktion, wie Pressesprecherin Militsa Tekelieva am Dienstag rbb|24 sagte.

Der Film von Florian Frerichs erzählt die Geschichte der jüdischen Familie Glickstein. Am Tag der Machtergreifung Hitlers kommen die Familienmitglieder zu einem gemeinsamen Abendessen zusammen. Eigentlich soll der Geburtstag des Großvaters gefeiert werden. Doch die Gespräche drehen sich nur noch um die politische Lage. Während die Tochter der Familie eröffnet, dass sie nach Palästina ziehen wird, möchte ihr Bruder zum Fackelzug der Nazis gehen.

Kostenlose Vorstellungen für Schulklassen

Das Drama wird bundesweit in den teilnehmenden Kinos am Mittwoch jeweils um 20.00 Uhr in der Hauptvorstellung präsentiert. In ausgewählten Städten, wie beispielsweise in Berlin im Bundesplatz Kino, im Kino in der Kulturbrauerei und im Filmkunst 66, werden zudem Schulvorstellungen organisiert, die für alle Schüler kostenfrei sind. Die Tickets zahlen die Paten, bei denen es sich um Privatpersonen oder Unternehmen handelt, so Tekelieva. Allein in Berlin hatten sich 1.000 Schüler angemeldet, wie der Filmverleih Apollo-Film mitteilt.

Kinos in Berlin Ort Bundesplatz-Studio

Bundesplatz 14, 10715 Berlin CineMotion Berlin-Hohenschönhausen Wartenberger Str. 174, 13051 Berlin Kino im Kulturhaus Spandau Mauerstraße 6, 13597 Berlin Kino in der Kulturbrauerei Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin Union Filmtheater Friedrichshagen Bölschestraße 69, 12587 Berlin Kinos in Brandenburg Concerthaus Brandenburg Steinstraße 19, 14776 Brandenburg an der Havel CineStar Eisenhüttenstadt Werkstraße 2A, 15890 Eisenhüttenstadt Union Filmtheater Neuruppin Heinrich-Rau-Straße 35, 16816 Neuruppin Filmpalast Oranienburg Berliner Str. 40, 16515 Oranienburg Thalia Rudolf-Breitscheid-Straße 50, 14482 Potsdam Union Filmtheater Prenzlau Friedrichstraße 21, 17291 Prenzlau CineStar Wildau Chausseestraße 1, 15745 Wildau

"Einer der radikalsten Einschnitte"

Die Idee für die Aktion hatten der Regisseur sowie der Verleih von "Das letzte Mahl". "Der Tag der Machtergreifung war einer der radikalsten Einschnitte in die Geschichte des Landes", sagte Frerichs über seinen Film. "Was uns an diesem Datum aber im Besonderen bewegt, ist die Tatsache, dass sich damals kaum jemand unter den Zeitgenossen ernsthaft hat vorstellen können, welche monströsen Konsequenzen die Machtübernahme Hitlers haben würde." 86 Jahre später sitze nun eine rechtspopulistische Partei im Deutschen Bundestag, heißt es in einer Mitteilung zum Aktionstag. Zwar seien die Verhältnisse nur indirekt vergleichbar, aber unstrittig sei, dass sich die Demokratie ein weiteres Mal bewähren müsse.