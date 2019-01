Dank der Retrobewegung in der Popkultur ist der klassische Soul der 1960er-Jahre wieder richtig in Mode. Einer, der auf dieser Welle reitet, ist der Amerikaner Durand Jones mit seiner Band "The Indications" - und mit ehrlicher, hochklassiger Musik. Von Jakob Bauer

Schon verwunderlicher hingegen ist, dass so viele Leute gekommen sind. Das letzte Mal war Durand Jones vor einem dreiviertel Jahr in Berlin, im deutlich kleineren Privatclub. Seitdem ist eigentlich nicht viel passiert, die Band hat ihr nächstes Album angekündigt, aber ansonsten fliegen "Durand Jones & The Indications" in Deutschland größtenteils unterhalb des Radars der Musikpresse. Trotzdem wirkt der Empfang im Lido so, als habe man nicht ein gut gehütetes Underground-Geheimnis zu Gast, sondern den nächsten Superstar der Szene.

Entsprechend ist die Laune auf allen Seiten sichtlich gut, als die Band um Viertel nach Neun die Bühne betritt und loslegt: Mit klassischem Soul, mit klaren Bezügen zu Otis Redding, Curtis Mayfield und Marvin Gaye und viel Liebe für die 1960er-Jahre in Sachen Sound und Style. "Durand Jones & The Indications" machen Musik, die ihre Vorbilder niemals leugnet und gar nicht erst so tut, als wäre das jetzt der neue heiße Scheiß. Von Curtis Mayfield gibt’s sogar ein Cover. Diese ästhetische Klarheit und Ehrlichkeit ist sympathisch und auch genau das, wofür das Publikum "Durand Jones & The Indications" so schätzt. Hier wird das geliefert, was man erwartet, in musikalisch höchster Qualität, mit einer erstklassigen Band und einem Durand Jones der mit vollem Einsatz und dieser warmen Soulstimme fleht und säuselt und schreit.