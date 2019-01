Seit 2005 hören wir nun Friska Viljor beim Erwachsenwerden zu. Einige Trennungen, Saufgelage, Freundinnen und Kinder später scheint das endgültig vollzogen zu sein, zumindest für Joakim Sveningsson - und zwar auf die schmerzhafte Tour. Vor zweieinhalb Jahren hat ihn die Mutter seiner Kinder verlassen, es begann für ihn die schlimmste Zeit seines Lebens, wie er in Interviews sagt. Wenn er darüber singt, klingt das erst trotzig und später sehr leidend. In "Unless You Love me" dreht er, der Verlassene den Spieß rum: "I am not in love with you / if you are not in love with me / so I want to break up."