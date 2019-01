"Ein fröhlicher Aufschrei gegen Phallokratie" soll der Titelsong des neuen Albums von Jens Friebe sein. "Fuck Penetration" ist das sechste Album des Berliner Musikers mit Lüdenscheider Wurzeln kam gut an im Festsaal Kreuzberg. Von Susanne Bruha

Herr Friebe lässt das größtenteils Ü-50 Publikum ganz schön lange warten. 20 Uhr sollte es losgehen, aber bis 22 Uhr überlässt der Künstler erstmal weiblichen Kolleginnen die Bühne. Und so gibt es Lesungen mit Margarete Stokowski (Spiegel Online), die übrigens mit Friebe zusammen ist und Paula Irmscher(Titanic). Sie lesen über Puffs, Penisse und Penetration und moderieren das Hauptprogramm würdig an. Dann gibt es noch Musik von der österreichischen Nerdpopmusikerin Vera Kropf, bevor dann Friebe und Band gegen 22 Uhr das Publikum erstmal wieder bisschen wachrütteln müssen mit energiegeladenem Pop.

Was beginnt wie ein herkömmliches Popkonzert wird gleich mit dem zweiten Lied zur bewährten Jens-Friebe-Intellelli-Pop-im-Hamburger-Schule-Stil- Show mit klug-aberwitzigen Texten.

Die Texte auf der neuen Platte "Fuck Penetration" seien in einfachem Englisch verfasst, anderes Englisch könne er nicht, sagt Friebe. Aber auch die englischen Titel folgen dem Friebeschen Textschema. Sie sind lang, lustig und weise: "Nur weil du eifersüchtig bist, heißt das nicht, dass du verliebt bist" heißt ein Lied. Die Themen erstrecken sich von Liebe, Sex, Drogen bis hin zu Kapitalismus und Kommunismus und dann geht es wieder von vorn los. Musikalisch sind vor allem einige Stücke von der aktuellen Platte richtig große durchdachte Popkompositionen, von denen hätte man sich noch mehr gewünscht.

Aber Jens Friebe ist ja nicht nur zum Spaß hier, er will auch eine Botschaft loswerden. Mit "Call me queer" reflektiert er wie sich die eigene Heterosexualität mit seinem queeren Kokettieren in der schicken Glitzerleggins verträgt und schließlich hat er auch noch einen Albumtitel zu verteidigen: "Fuck Penetration". Soll heißen Penetrationssex ist nicht alles und das gröhlt dann bestätigend auch der Frauenchor, dem wieder Margarete Stokowski und die anderen Frauen aus dem Vorprogramm angehören.