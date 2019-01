Genre-Hopping ist Rudimentals Markenzeichen: Drum and Bass, Dubstep, Garage, Soul, Liqid Funk - alles ist dabei. Bei ihrem Konzert am Montagabend im Berliner Astra bot die britische Band Clubfeeling deluxe. Von Susanne Bruha

Es geht bedeutungsschwanger los, als sich am Montagabend die zehn Musikerinnen und Musiker von Rudimental auf der Bühne aufbauen. Im Nebel bleiben zunächst alle verborgen. Das Intro dröhnt. Erst als der Schlagzeuger reinhaut und die Backroundsängerin den "New Day" beschwören, lichtet sich das Bild.

Die Texte sind teilweise sozialkritisch und öfter noch lebensbejahend. Sie beschwören Liebe, Leben und Freiheit. Für den Song "Free" allerdings wünscht sich DJ Locksmith "some shoulders"... Was will er? Das Publikum steht auf dem Schlauch, bis es dann eine Frau doch checkt: Sie klettert auf die Schultern ihrer Begleitung; gut zwei Dutzend tun es ihr nach. Jetzt kann der Song performt werden.

Je später der Abend, umso elektronischer die Musik, desto ausgelassener die Menge. My Life, Sunshine, sweet love - alles so schön sommerlich clubbig hier. Beim letzten Song vor der Zugabe "Feel the love" springt der Funke dann endgültig von der Bühne auf das Publikum über. Musiker und Fans zeigen sich gegenseitig Herzen, geformt aus Daumen und Zeigefingern, und fühlen die ganze "Love" megamäßig dolle. Wie immer im Club also, nur diesmal eben mit beträchtlicher Liveperformance.