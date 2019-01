"'Phantomschmerz' war mein erstet Soloalbum und dit is am 5. September 2008 erschienen. Ick weeß dit noch so genau, weils mein 31. Geburtstach war. Und ick dachte: Zehnjähriges! Dit musste richtig feiern!", erklärt der gebürtige Brandenburger Sven van Thom am Dienstagabend in der Bar jeder Vernunft. Am 5. September 2018 allerdings konnte er hierhin nicht nicht, weil: "Da war wohl schon wat richtig Jutes". Und damit ist - am 29. Januar 2019 - das zehnjährige Jubiläum seines Debüts genaugenommen schon vier Monate und 23 Tage her. Okay, verstanden. Und auch, dass der 41-Jährige bei seinem Auftritt zwar aussieht wie ein Versicherungsvertreter - mit artigem Seitenscheitel, Brille, grau-blauem Anzug und weinroter Krawatte - aber seine Lieder ganz und gar nicht so harmlos sind, wie sein Look vermuten lassen könnten.