Konzertkritik | Yungblud im Berliner Lido - Wie der irre Priester einer Pop-Sekte

22.01.19 | 08:08 Uhr

Er spingt wie verrückt auf der Bühne rum, animiert, inspiriert: Dominic Harrison alias Yungblud hat am Montagabend im ausverkauften Berliner Lido sein Publikum hinreißen können. Auch Jakob Bauer war vom Konzert des Engländers schwer angetan.



Viele Rockbands folgen bei ihren Konzerten einer gewissen Dramaturgie: Sie beginnen mit viel Karacho, in der Mitte des Sets wird es meistens etwas ruhiger und am Ende gibt's dann ein furioses Finale. Yungblud ist nicht viele Bands. Yungblud springt am Montagbend mit der Kraft und Höhe eines olympischen Wettkämpfers auf die Bühne des Berliner Lido. Und von da an prügelt er mit der Brechstange, 70 Minuten lang, Höhepunkt um Höhepunkt seiner wuchtigen, nach Leidenschaft schreienden Musik in sein entrückt euphorisiertes Publikum.

Der 20-jährige Engländer wirkt, als hätte er rund 17 Energydrinks zu viel erwischt: Teils wirkt es so, als verbringe Yungblud mehr Zeit in der Luft, als auf der Bühne stehend. Er beherrscht das Einmaleins der Rampensau im Schlaf und badet oft minutenlang im Jubel des - ebenso beseelt vor sich hinspringenden - Publikums. Yungblud küsst seinen Gitarristen auf den Mund, der ihm wiederum in's Gesicht spuckt, er feuert sein Wasser ins Publikum, schmettert die Gitarre in das Schlagzeug und schaut mit seinem langen, schwarzen Mantel, den wirren Haaren, dem Goldkettchen und einer seltsamen Mischung aus Hose und Kilt aus wie der irre Priester einer Pop-Sekte. Und genau das ist er auch irgendwie.

"Wir sind alle zusammen alleine!"

Das junge Publikum frisst ihm aus der Hand, weil er so viel Projektionsfläche bietet. Einer der Songs heißt zum Beispiel "Psychotic Kids". Da heißt es in Übersetzung: "Mama denkt, ich sei auf Heroin/Papa denkt, ich wäre weg/Aber sie wissen gar nichts/Sie sagen, die Jugend sei eine Verschwendung für Jugendliche/Diese psychotischen Kinder, sie wissen nicht, was sie wollen/Psychotische Kinder, wir müssen sie weiterhin kontrollieren." Yungblud hat keinen Bock mehr darauf, von Eltern falsch verstanden und bevormundet zu werden – und da geht es im Lido am Montagabend wohl nicht nur ihm so. "Ich bin nicht alleine, wir sind alle zusammen alleine" heißt es schon im gesprochenen Intro, ganz am Anfang der Show. Ein anderer Song ist für "jeden, der sich missverstanden fühlt".



Und überhaupt haben sich da zwei gefunden - das Publikum und Yungblud -, die sich so schnell nicht mehr loslassen. Davon zeugen Kreischalarm und Pogo. Hände, die sich aus dem Publikum der Bühne entgegenrecken, um wenigstens einmal kurz über die Beine des Engländers zu streichen. Und die zu Herzchen geformten Hände, mit denen sich Fans und Sänger gegenseitig ihre Liebe bekunden. "Wir sind eine fucking Familie", schreit der 20-jährige nach einer besonders schäumenden Nummer. Und es fühlt sich auch wirklich so an.

Rebellische Gesten aus der Grabbelkiste des Pop

Dass Yungblud mit seinen markanten Gesichtszügen, der schmolligen Oberlippe und seinem körperbetonten Auftritt ein ganz gutes Teenie-Idol und -Sexsymbol abgibt, ist dem Ganzen nicht abträglich. Vor allem, wenn er mit weit geöffnetem Mund dasteht, die Zunge rausstreckt und alle gemeinsam mit kleinem Finger und dem Zeigefinger Teufelshörner formen. Rebellische Gesten aus der Grabbelkiste des Pop, aber sie wirken.

Wie bei der Show reiht sich auch in der Musik Popzitat an Zitat. Die letzten 40 Jahre britische Musikgeschichte sind am Start, Dub ist dabei, Spoken Word-Rap, Ska, schrammelige Indiestampfer und Hooligan-Kneipen-Chöre. Ein Händchen für Melodien hat Yungblud aber allemal, zumal seine Stimme problemlos zwischen Popstar und Prolo wechseln kann. Und überhaupt muss man sich diesem irren Derwisch und seiner brutal effektiven Performance einfach ergeben. Egal, ob man Yungblud für den neuen Messias oder einen raffinierten Wilderer in der Popgeschichte hält - Spaß gemacht hat's allemal.