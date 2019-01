Splitternackt steht der mittlerweile etwas fragil wirkende Holtz vor dem Publikum. Eigentlich sei er zu alt für den Galilei, sagte Holtz kürzlich in einem Interview. Ob er diesen langen Abend mit dem vielen Text durchhalten würde, daran hatte allerdings nur Castorf zu Probenbeginn kurz seine Zweifel. Holtz wollte keine abgespeckte Version des Galileo. Der 86-jährige Berliner Schauspieler wollte alles. Theater müsse Hoffnung geben in einer Welt ohne Trost, sagt Holtz.

Ein gigantisches, hölzernes Teleskop steht auf der Drehbühne des Berliner Ensembles. Es ist zwar nicht Galileis Erfindung, doch hat er das Gerät so weit verbessert, dass er damit 1610 als erster Mensch überhaupt die vier Monde des Jupiters beobachten kann. Jürgen Holtz ist dieser Galilei - zu Beginn des epischen Stücks von Brecht noch ein hoffnungsvoller Wissenschaftler, der fest an die Vernunft des Menschen glaubt.

Überhaupt die Pest. Sie ist allgegenwärtig an diesem Abend: auf der Bühne in Form von Pestkranken, blutigen Beulen und schwarzen Masken, im Untertitel des Stücks als Verweis auf einen Text des französischen Dramatikers Antonin Artaud. Das Theater und die Pest, so schrieb Artaud, zwingen den Menschen, sein wahres Gesicht zu zeigen. Außerdem seien beide gleich grausam. Grausam zugerichtet werden die vier Frauen des Castorf-Stücks - Jeanne Balibar, Bettina Hoppe, Sina Martens und Stefanie Reinsperger – sie schreien und leiden, weinen und trösten in dieser Welt ohne Trost.

Und so galoppiert der Abend über Seiten- und Nebenwege, verläuft sich bisweilen in ellenlangen Monologen und verliert hier und da den Faden. Zusammengehalten wird die sechsstündige Tour de Force von der hellwachen Souffleusse Christine Schönfeld. Die steht nicht nur dem 86-jährigen Jürgen Holtz zur Seite, sondern hilft dem Ensemble auch über verpasste Einsätze hinweg. Wenn auch die Bühne des BE für das detailreiche und massige Bühnenbild des Castrof-Teams zu klein erscheint – mit den Schauspielern aus diesem Haus hat Castorf ein Ensemble der ersten Liga an der Hand.