"La Bohème" steht weltweit auf Platz sieben der meistgespielten Opern. Intendant Barrie Kosky schaffte am Sonntag in der Komischen Oper eine gelungene Inzenierung - mit souveränem Dirigenten und einem hochmotivierten, jungen Ensemble. Von Maria Ossowski

Aber die Tränchen laufen in der Tat, das liegt einmal an Puccinis Kunst, um die Jahrhundertwende existentielle Gefühle zu übersetzen in eine Musik ohne überflüssige Dekoration. Puccini kannte das Leben der armen Intellektuellen und Künstler aus seiner Mailänder Studentenzeit. Er gibt der falschen Sentimentalität trotz herzzerreißender Melodien keine Chance. Mimi stirbt leise, zwischen zwei Atmern, ohne große Geste, und das geht stark ans Gemüt.

Zum Anderen braucht es ein überzeugendes Konzept für die Inszenierung. Intendant und Regisseur Barrie Kosky inszeniert zur Pariser Mansardenidylle die zeitgleich entstandene frühe Fotografie, die Daguerreotypie, und rückt den altertümlichen Fotoapparat mit Stativ und schwarzer Decke ins Zentrum der Handlung. Wo Fotos entstehen, inszenieren sich die Künstler. Und wer sich inszeniert, hat keinen Zugang zu den eigenen Gefühlen. Kosky verzichtet auf jede Aktualisierung mit Selfies und Instagram-Ästhetik, er bleibt streng in der Zeit der Bohème, Paris Mitte des 19. Jahrhunderts.

Ein altes Postkartenmotiv der Pont Neuf, aufgenommen vom Montmartre, und die sehr frühe Fotografie einer Gasse bilden den Hintergrund der Bühne, des Weihnachtsfestes im Quartier Latin, des Wirtshauses. Die Mansarde ist angedeutet als Podium in Form zweier kleiner verbundener Rechtecke, oben hängen ein paar alte Vorhänge am Eisengestänge, die Künstler gelangen durch eine Treppenluke in ihr ärmliches Stübchen, in dem auch Nachbarin Mimi erscheint und Rudolfo betört, eben mit eiskaltem Händchen.