Der Berliner Schauspieler Lars Eidinger hat ein Poster in der "Bravo" bekommen. Das Teeniemagazin druckt ihn in der neuen Ausgabe als Hamlet. Bei seinem Vorhaben hatte der 42-Jährige Hilfe von Linken-Politiker Gregor Gysi (71) bekommen.



Der Bundestagsabgeordnete hatte erfahren, dass sich Eidinger ein "Bravo"-Poster wünscht. Er habe ihm "leichtfertig Hilfe zugesagt", schrieb Gysi im Dezember bei Facebook. Gysi wandte sich also mit einem Brief an die Redaktion.