Das international verbreitete DAU-Projekt inszeniert ein Areal, in dem Menschen permanenter Kontrolle ausgesetzt sind. Müller hatte das Projekt vor der Absage im Herbst 2018 als "spannend" bezeichnet und erklärt, nach seinem Eindruck "ist das so gut konzipiert und vorbereitet, dass es umgesetzt werden kann". Auch Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte sich für das Projekt ausgesprochen, genauso wie der Intendant der Berliner Festspiele, Thomas Oberender.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat das vor einigen Monaten abgesagte DAU-Projekt zu einem zweiten Versuch eingeladen. Er bedaure, dass die Kunstaktion, bei der in Erinnerung an die Berliner Mauer eine Mauer um einen kleinen Teil der Innenstadt errichtet werden sollte, nicht habe genehmigt werden können, sagte Müller der "Berliner Zeitung" (Freitag): "Aber vielleicht gibt es bei Interesse der Veranstalter eine zweite Chance."

Derzeit läuft ein Projekt in Paris. In Berlin hatte der Bezirk Mitte im Herbst 2018 unter Berufung auf Sicherheitsbedenken und technische Probleme keine Genehmigung für das Kunstprojekt erteilt. Das Vorhaben, in Mitte eine mehrere hundert Meter lange Mauer zu errichten und so einen Bereich der einst Ost-Berliner Innenstadt von der Umgebung abzutrennen, hatte heftige Diskussionen ausgelöst. Nach Angaben der Veranstalter sollte die Kunstaktion Besuchern den Eindruck der Lebensumstände unter einem Regime vermitteln, das die Freiheit der Menschen einschränkt.