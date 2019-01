Bild: neukoellneroper.de

Streit auch um Roman von Takis Würger - Erben gehen gegen "Stella" an Neuköllner Oper vor

31.01.19 | 17:32 Uhr

Die Jüdin Stella Goldschlag arbeitete während des Zweiten Weltkriegs unter Druck mit den Nazis zusammen. Mit ihrem Leben befassen sich ein umstrittener neuer Roman - und eine drei Jahre alte Musical-Inszenierung. Die Neuköllner Oper bekam jetzt Post vom Anwalt.

Die Erben der jüdischen ehemaligen Nazi-Kollaborateurin Stella Goldschlag haben die Neuköllner Oper in Berlin aufgefordert, ihr Musical "Stella" nicht mehr aufzuführen. Das bestätigte das Haus am Donnerstag per Pressemitteilung. Zuvor hatte in der Wochenzeitung "Die Zeit" [externer Link; kostenpflichtig] Micha Brumlik, ehemaliger Leiter des Fritz-Bauer-Instituts, darüber berichtet. Demnach ging ein entsprechende anwaltliches Schreiben auch beim Hanser Verlag ein, bei dem der Roman "Stella" von Takis Würger erschienen ist. Stella Goldschlag (1922-1994) hatte während des Zweiten Weltkriegs in Berlin unter Druck mit den Nazis kollaboriert und untergetauchte Juden enttarnt. Sowohl das Musical als auch der Roman befassen sich mit ihrem Leben. Aus Sicht des Berliner Anwalts beeinträchtigen sie Goldschlags Persönlichkeitsrechte. "Frau Goldschlag alias Gärtner lag besonders daran, dass ihre Biographie in verantwortungsvoller Weise dargestellt wird", zitiert "Die Zeit" aus dem Anwaltsschreiben vom 21. Januar. "Sie wollte unter keinen Umständen, dass einzelne Abschnitte ihres tragischen Lebens aus dem Gesamtzusammenhang gerissen und damit verfälscht dargestellt werden. Das Vermächtnis von Stella war: 'Mein Verhalten als Greiferin darf nie ohne die Vorgeschichte dargestellt werden.'"



Neuköllner prüft weitere Vorstellungen

Die Neuköllner Oper zeigte sich "erstaunt, dass nun juristisch versucht werden soll, Deutungshoheit über die gesellschaftliche Bewertung einer Person des öffentlichen Lebens zu erlangen", wie es in der Pressemitteilung heißt. Für das Stück seien öffentlich zugängliche Prozessakten studiert worden. Es werde seit mehr als drei Jahren gezeigt und sei "von einem öffentlichen Diskurs" begleitet worden. Den Forderungen des Anwalts will die Neuköllner Oper demnach offenbar vorerst nicht nachkommen: "Da das allgemeine Interesse an 'Stella' anscheinend noch immer groß ist, prüfen wir, das preisgekrönte Werk in einer weiteren Vorstellungsserie zu zeigen."



Autor Takis Würger hatte sein am 11. Januar erschienenes, umstrittenes Buch "Stella" in der vergangenen Woche gegen Kritik aus diversen Feuilleton-Texten verteidigt. "Ich wollte mit meinem Roman 'Stella' eine fiktive Geschichte schreiben, die berührend genug ist, dass die Leser sie zu Ende lesen, und ich wollte damit klar machen, wie grausam, boshaft und perfide das Nazi-Regime war", sagte Würger der dpa. In Kritiken wurden dem Autor unter anderem Kitsch und leichtfertiger Umgang mit dem Thema vorgeworfen. Die Liebesgeschichte spielt im Kriegsjahr 1942 in Berlin, während Juden verfolgt wurden. Über Goldschlags Persönlichkeitsrechte verfügen dem "Zeit"-Bericht zufolge die Erben des ebenfalls verstorbenen Historikers Ferdinand Kroh. Ihm hatte sie demnach 1990 "sämtliche publizistischen Persönlichkeitsrechte an meiner Lebensgeschichte über meinen Tod hinaus" abgetreten.