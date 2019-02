Audio: Kulturradio | 06.01.2019 | Elena Griepentrog | Bild: Imago/Lars Reimann

Omar-Ibn-Al-Khattab-Moschee in Berlin-Kreuzberg - Zu Besuch in einer Kreuzberger Moschee

17.02.19 | 11:38 Uhr

Am Görlitzer Bahnhof in Berlin-Kreuzberg liegt die Omar-Ibn-Al-Khattab-Moschee. Während draußen die U-Bahnen vorbeirattern, herrscht drinnen wohltuende Ruhe. Und besucht man das Dach, entdeckt man, was die Moschee einzigartig macht. Von Elena Griepentrog

Sieben Stockwerke aus Stahlbeton und Sandstein, große Glasflächen, harte Kanten, eine ausladende Drehtür am Eingang: Steht man vor dem Eingang des Maschari-Centers mitten im tobenden Verkehr, glaubt man, vor einem beliebigen Bankgebäude zu stehen. Doch im Inneren der Omar-Ibn-Al-Khattab-Moschee, die das Center beherbergt, herrscht wohltuende Ruhe, reiche Verzierungen im maurischen Stil und arabische Kalligraphien schmücken die Räume, dicke, weiche Teppiche liegen aus.



Über die Kuppel sind Grasmatten gespannt

Über dem zentralen Gebetsraum, der sich auf drei Etagen verteilt, wölbt sich eine hohe Kuppel, rund vier Meter im Durchmesser. Von außen ist die Kuppel komplett begrünt, ein kleines Biotop über der Stadt. "Es ist ein Novum, ich kenne keine weitere Moschee, die ein begrüntes Dach hat", sagt Öffentlichkeitschef Birol Ucan.



Jetzt im Winter eher moosig, erstrahlt die Kuppel im Frühsommer als bunte Wiese. Möglich wird das durch spezielle Grasmatten, die über die Kuppel gespannt wurden - ähnlich wie in einem Fußballstadion. Die Vereinsmitglieder der Moschee pflegen ihre Wiese liebevoll. Regelmäßig wird sie gegossen. Am höchsten Punkt der Kuppel reckt sich der der traditionelle Halbmond in den Berliner Himmel, nach oben offen, in Gold.

Biotop auf dem Dach der zweiten Kuppel | Bild: imago/Lars Reimann

Von der Straße aus ist sie kaum sichtbar, doch quer über das komplette Dach zieht sich eine riesige Terrasse. Sogar eine Wohnung ist hier eingebaut. Grillpartys gibt es allerdings nicht, zu gefährlich. Nur die Haus-Techniker dürfen die Terrasse betreten. Es gibt noch eine zweite Kuppel, direkt über dem Haupteingang zur Straße hin. "Die zweite Kuppel soll von außen signalisieren, dass in diesem Gebäude eine Moschee ist. Die ist in Glas ausgeführt", sagt Birol Ucan. Unter der Kuppel sei ein Versammlungsraum mit einem großen Tisch, an dem man sich zusammensetzen könne. "Da kann man auch die Skyline von Berlin, den Fernsehturm und das Rote Rathaus sehen."

Standort an ehemaligem Bolle-Supermarkt

Die gläserne Kuppel strahlt Selbstbewusstsein aus - und das ist beabsichtigt. Träger der Moschee im Maschari-Center ist der Islamische Verein für wohltätige Projekte. Der gilt als gemäßigt konservativ, arabisch geprägt. Im Maschari-Center, 2010 eingeweiht, gibt es neben der Moschee auch eine Koranschule, einen Kindergarten, einen Fleischer, eine religiöse Buchhandlung und eine muslimische Damen-Boutique, Seminar- und Festräume sowie ein Café. Zehn Millionen Euro hat das Zentrum gekostet, finanziert allein aus Spenden, so der Verein.

Geplünderte und abgebrannte Filiale des Bolle-Supermarktes nach Krawallen am 1. Mai 1987 | Bild: imago stock&people

Das Zentrum steht auf historischem Grund. Bis 1987 stand hier ein berühmt-berüchtigter Bolle-Supermarkt. Autonome setzten ihn bei einer 1.-Mai-Demo in Brand. Jahrzehntelang war die Ruine eine vermüllte Brache, Attraktion allein für Gruseltouristen. "Als wir das Haus gebaut haben, haben sich viele auch gefreut. Auch Leute, die keine Muslime sind, haben gesagt: Hauptsache, diese Schmuddelecke kommt weg. Es ist ein schönes Haus geworden, äußerlich auch ein bisschen an die Umgebungsarchitektur angelehnt. Das hatten wir so entschieden", sagt Ucan. So sind auch die vier Minarette auf dem Dach relativ klein und so schmal, dass niemand sie besteigen kann. Kein Muezzin ruft von hier aus zum Gebet auf, kein Lautsprecher überträgt den Ruf aus dem Inneren. Die Omar-Ibn-Al-Khattab-Moschee hat darauf verzichtet, eine Genehmigung zu beantragen - wohl auch, weil die Stimmung im Kiez bei Projektbeginn keinesfalls nur positiv war. "Als wir das Projekt 2003 bekannt gegeben haben, wurde gefragt: 'Kommt der Gebetsruf?' Wir haben gesagt: 'Er kommt, aber nur in der Moschee!'"