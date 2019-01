dpa/Everett Collection Audio: Inforadio | 22.01.2019 | Gespräch mit rbb-Kulturredakteur Alexander Soyez | Bild: dpa/Everett Collection

Deutscher Beitrag von Florian Henckel von Donnersmarck - Zwei Oscar-Nominierungen für "Werk ohne Autor"

22.01.19 | 15:23

Der deutsche Beitrag "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck ist in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film" als einer von insgesamt fünf Kandidaten für den Oscar nominiert. Das gab die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles bekannt. Mit nominiert sind unter anderem die Filme "Roma" (Mexiko) und "Cold War" (Polen). Eine weitere Nominierung erhielt Kameramann Caleb Deschanel für seine visuelle Gestaltung von "Werk ohne Autor".



Der 45-jährige Regisseur von Donnersmarck hatte bereits vor zwölf Jahren einen "Auslands-Oscar" für sein Ost-Berliner Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" gewonnen. Nach der hochkarätig besetzten, aber von der Kritik nicht sonderlich geliebten Produktion "The Tourist" mit Angelina Jolie und Johnny Depp in den Hauptrollen ist "Werk ohne Autor" erst von Donnersmarcks dritter Langfilm.



In "Werk ohne Autor" mit einer namhaften deutschen Besetzung, darunter die in Berlin lebenden Schauspieler Tom Schilling, Ben Becker, Paula Beer und Sebastian Koch, geht es um den Findungs- und Schaffensprozess eines Künstlers. Inspiriert ist der Film, der zum Teil auch in Berlin gedreht wurde, vom Leben des deutschen Malers Gerhard Richter, der 1961 von Dresden über West-Berlin nach Westdeutschland geflohen war. Der heute 86-jährige Künstler ist inzwischen zu Donnersmarck auf Distanz gegangen und hat den Film als Verzerrung seiner Biografie kritisiert.



"Werk ohne Autor" war bereits für den zweitwichtigsten Filmpreis, die Golden Globes nominiert, ging bei der Verleihung Anfang Januar allerdings leer aus. Gewinner war das Filmdrama "Roma" des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón, das bei der Oscar-Verleihung am 24. Februar wieder im Rennen ist, auch als "Bester Film".



Der letzte für den Auslands-Oscar nominierte deutsche Film war vor zwei Jahren "Toni Erdmann" der Berliner Regisseurin Maren Ade, letzter Gewinner in der Sparte "Bester fremdsprachiger Film" eben "Das Leben der Anderen".



Koch erhielt Bambi für seine "Werk ohne Autor"-Rolle

Schauspieler Sebastian Koch war übrigens bereits im November 2018 bei der Bambi-Medienpreis-Verleihung für seine Rolle als Professor Carl Seeband in dem Film ausgezeichnet worden. "Diese Figur ist ein deutsches Ungeheuer", hatte Koch am Abend der Preisverleihung erklärt. Auch für die Rolle des Dramatikers Dreyman in Florian Henckel von Donnersmarck Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" hatte Koch einen Bambi erhalten.