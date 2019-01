Bei der Rekonstruktion der Schlossfassade des Potsdamer Landtags steht ein neuer Schritt an: Bis 2020 solle die sogenannte Puttentreppe an dem Gebäude neu entstehen, kündigte Britta Stark als Präsidentin des Landtags, der im Stadtschoss sitzt, am Montag an.



Das vergoldete Geländer mit musizierenden Engeln - auch Fahnentreppe genannt - war 1752 nach einer Zeichnung Friedrichs des Großen entstanden. Die Treppe führte zum früheren Lustgarten.

Den Zweiten Weltkrieg überstand das Kunstwerk zwar unbeschadet, ging aber im Zuge des Schlossabrisses verloren. Einige Fragmente erhielten sich in den Depots der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.