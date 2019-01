Der rbb geht in diesem Jahr mit sieben Produktionen ins Rennen um einen der renommierten Grimme-Preise.



Nominiert ist unter anderen eine Folge des Berliner "Tatorts" mit Meret Becker und Mark Waschke in den Hauptrollen. Die Film-im-Film-Geschichte (Drehbuch: Erol Yesilkaya, Regie: Sebastian Marka) ist der erste "Tatort", der bei der Berlinale gedreht werden durfte.

Außerdem ist der Fernsehfilm "Alles Isy" nominiert (Buch und Regie: Mark Monheim und Max Eipp), der die Geschichte einer 16-jährigen erzählt, die von drei Mitschülern vergewaltigt wird (in den Hauptrollen: Milena Tscharntke und Michelangelo Fortuzzi).

Autor und Regisseur Titus Selge hat Aussicht auf einen "Grimme-Preis Spezial" für seinen Film "Unterwerfung", der Bühnen- und Filmszenen miteinander verflechtet.

Alle drei Produktionen laufen in Kürze im rbb Fernsehen: "Unterwerfung" am 5.2.2019 (22:00 Uhr), "Tatort: Meta" am 11.2. um 22.30 Uhr, die Ausstrahlung von "Alles Isy" ist für 30.4., 22:00 Uhr geplant.