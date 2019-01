Bild: RomArchive

Interview | Digitales Archiv über Sinti und Roma - "Sie sind eigentlich die wahren Europäer"

24.01.19 | 16:02 Uhr

Sinti und Roma leben seit Jahrhunderten in Deutschland - dennoch basiert das Wissen über sie auf Stereotypen und Vorurteilen. Ein digitales Kunst- und Geschichtsarchiv möchte das ändern. Das brachte Herausforderungen mit sich, erzählt Mitinitiatorin Isabel Raabe



rbb|24: In Deutschland leben etwa 120.000 Sinti und Roma, deren Familien meist seit Jahrhunderten hier verwurzelt sind. Dennoch denken viele bei den Begriffen zuerst an Menschen aus südosteuropäischen Dörfern. Woher kommt diese Fehleinschätzung?

Isabel Raabe: Diese Wissenslücke ist für uns genau der Impuls zu diesem Projekt gewesen. Wir dachten, als Kuratoren und Kulturproduzenten kennen wir uns ganz gut aus und dann ging es uns exakt so. Wir haben so vieles nicht gewusst und waren geprägt von all den Stereotypen, die immer wieder reproduziert werden. Das ist dann die Motivation gewesen, dieses Archiv zu machen, um Wissenslücken zu füllen und eine Gegengeschichte zu erzählen. Uns war deshalb auch schnell klar, aus welcher Perspektive diese Geschichte erzählt werden muss: nämlich von den Roma selbst. All diese Bilder, die die Mehrheitsgesellschaft im Kopf hat, erzählen letztlich auch mehr über die Mehrheitsgesellschaft und ihre Sicht auf andere, als sie über die Sinti und Roma selbst erzählen.

Wer ist Ihre Zielgruppe? Wollen Sie bei anderen Verständnis fördern und Wissen stiften, oder geht es darum, Sinti und Roma die eigene Kultur näher zu bringen?

Ursprünglich hatten wir die Mehrheitsgesellschaft im Blick. Je länger wir mit unseren Partnern an dem Projekt gearbeitet haben, desto klarer kristallisierte sich allerdings heraus, dass es mindestens genauso wichtig ist für die Sinti und Roma selbst. Zum einen als Gelegenheit, die Deutungshoheit über die eigene Geschichte zurückzuerobern und als Autoren aufzutreten. Zum anderen aber auch, weil gerade die junge Generation vieles gar nicht weiß. Sie werden so oft mit all den negativen Stereotypen konfrontiert, dass einige sich sogar selbst und auch ihre Familien am Rande der Gesellschaft sehen. Allen Beteiligten war es immer wichtig, einen Ort für junge Generationen zu schaffen. Damit sie sehen können, aus was für einer reichhaltigen Kultur sie kommen, die vieles zu bieten hat und darüber ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln.

Der ausgewählten Kunst zufolge, aber auch nach der Sprache zu urteilen, in der die Seiten gestaltet sind, scheint die Zielgruppe sehr gebildet zu sein. Ist das eine Fehlinterpretation oder ist das in gewisser Weise auch ein elitäres Projekt?

Wir versuchen einen Spagat hinzubekommen. Also sowohl ein akademisches Publikum anzusprechen, das sich zum Beispiel im Bereich der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma auskennt. Das ist ein rein akademischer Bereich, in dem wir Essays mit vielen, vielen Fußnoten veröffentlichen. Gleichzeitig wollen wir aber auch ganz normale Leute ansprechen und auch Jugendliche, die sich einfach nur über die Kunst und Kultur informieren wollen. Wir haben versucht, das RomArchive ähnlich wie ein Museum zu gestalten. Man kann durchgehen und sich einfach nur die Bilder ansehen. Man kann aber auch tief in die wissenschaftlichen Essays einsteigen und sich Hintergrundinformationen ansehen, wie man das im Museum vielleicht über einen Audioguide machen würde. Es gibt auch Video-Interviews mit Protagonisten, Künstlern und Aktivisten, Musikvideos, Audios - auch das geht. Es war nicht einfach, beides unter einen Hut zu bekommen. Aber im positiven Sinne kann man sich in der Webseite verlieren und ohne Plan mäandern. Man kann aber auch dezidiert das Archiv nach Dokumenten für eine wissenschaftliche Recherche durchsuchen.

Alles ist dreisprachig: Deutsch, Englisch und Romanes. Welche Herausforderungen hat das mit sich gebracht? Diese Sprache hat ja sehr viele Dialekte und keine einheitlichen Schreibweisen.

Also zunächst einmal mussten wir den deutschen Sinti versprechen, dass wir ihren Dialekt – Sintitikes – nicht verwenden. Aufgrund der Verfolgung durch die Nazis, als sie sich registrieren mussten und Gewalt ausgeliefert waren, sind sie nach wie vor sehr vorsichtig. Sie schützen ihre Kultur und möchten auch einfach vieles nicht teilen, vor allem nicht ihre Sprache. Wir benutzen deshalb andere Dialekte. Langsam aber sicher bildet sich zwar eine Art Standardromanes heraus, das auf internationalen Konferenzen gesprochen wird. Dem sind wir aber auch nicht gefolgt. Wir wollen ja zeigen, wie divers und verschieden diese Kultur ist. Deshalb haben wir entschieden, dass wir das auch anhand der unterschiedlichen Dialekte aufzeigen. Das war eine riesen Herausforderung, weil viele Autoren Texte nach völlig eigenen Vorstellungen übersetzt haben. Wir haben deshalb irgendwann entschieden, auf ein klassisches Lektorat, wie es in Museen sonst üblich ist, zu verzichten. Das geht einfach nicht. Romanes funktioniert nicht so, wie all die anderen Sprachen der Welt, die standardisiert sind.

Wie wurde denn entschieden, welche Kunst in das Archiv kommt und was außen vor bleibt?

Ein Beirat hat zunächst ethische Richtlinien für die Kuratoren zusammengestellt. Da steht zum Beispiel drin: "Kein Künstler aus der Minderheit darf gegen seinen Willen im Archiv aufgenommen werden." Denn der Stempel "Roma-Label" ist ja auch durchaus umstritten. Da steht auch drin, es muss wirklich um Selbstrepräsentation und Selbstzeugnisse gehen. Das heißt auch Kunst von Nicht-Roma über Roma, die wir vielleicht alle gut finden, sind kein Teil dieses Archivs. Das ist einfach nicht der Sinn des Ganzen. Anschließend haben 14 Kuratoren für zehn Kunstbereiche Konzepte entwickelt, nach denen sie Sammlungen zusammengestellt haben. Es geht mitnichten um Vollständigkeit sondern wirklich um kuratierte Online-Ausstellungen. Wichtig war, dass keine diskriminierenden Inhalte ausgewählt wurden, außer sie erscheinen im Kontext. Es sollten alle Formen an Medien auftauchen – Audios, Videos, Texte, historische Dokumente. Und der allerletzte Co-Kurator sind natürlich die Lizenzen und Rechte.

Info Das RomArchive ist eine digitale Plattform, auf der Kunst aller Gattungen von Sinti und Roma zu finden ist. Auch wissenschaftliche Texte oder Erlebnisberichte von Opfern des Holocaust sind zu finden. Die grundlegende Idee des Projekts ist, Sinti und Roma einen Raum zu geben, an dem sie ihre Geschichte selbst erzählen können. Zur Eröffnung findet vom 24. bis 27. Januar 2019 ein Festival in der Akademie der Künste in Berlin statt.



Es werden auch Erlebnisberichte aus der Nazizeit ausgestellt.

Der Holocaust stellt für die Sinti und Roma nach wie vor ein kollektives Trauma dar, das jede Familie prägt. Manche mehr, manche weniger. Das spiegelt sich auch in sämtlichen Sparten des künstlerischen Schaffens wieder. Im Archivbereich "Voices of the Victims – die Stimmen der Opfer" hat die Historikerin Karola Fings zum Beispiel frühe Selbstzeugnisse zusammengestellt, von Sinti und Roma, die von den Nationalsoziallisten verfolgt wurden. Sie hat Zeugenaussagen zusammengetragen, Bittgesuche, geheime Botschaften, die aus KZs geschmuggelt wurden. So können wir den Völkermord aus der Perspektive der betroffenen Minderheit erzählen.

Die deutschen Sinti und Roma sind eine anerkannte Nationale Minderheit. Aber verglichen mit Sorben, deutschen Dänen und Friesen geradezu unsichtbar. Wie leben denn die deutschen Sinti und Roma heute, welche Erfahrungen haben sie gemacht?

Sinti und Roma sind ja schon seit 600 Jahren in Deutschland ansässig und vollständig assimiliert. Bis der Bruch kam und mit dem Holocaust eine ganze Generation nahezu komplett ausgelöscht wurde. Dadurch entstand eine Bildungslücke unter der sie bis heute zu leiden haben. Die deutschen Sinti und Roma findet man heute in allen gesellschaftlichen Schichten. Wenn man sich Statistiken ansieht, wird aber schnell klar, dass sie es schwerer haben. Sie leiden außerdem extrem unter Vorurteilen und Diskriminierung, wenn im Umfeld rauskommt, dass sie dieser Minderheit angehören.

Das klingt nach einem Leben im Versteck, bei dem man verhindern muss, geoutet zu werden.

Es gibt welche, die das geheim halten wollen, um ihrer Karriere nicht zu schaden. Und dann gibt es die, die nach draußen gehen wollen: Die Aktivisten und Künstler, die sich der Bürgerrechtsbewegung angeschlossen haben und für die Rechte der Sinti und Roma aktiv einstehen. Aber die müssen dann eben auch immer einen Kampf führen.

Sinti und Roma sind in sehr vielen Regionen Europas heimisch, von Finnland bis Italien, von Deutschland bis Rumänien. Dennoch werden ihnen europäische Werte wie Gleichheit oder Menschenwürde besonders oft verwehrt. Erst vergangenen Sommer hatte etwa der italienische Innenminister Matteo Salvini vorgeschlagen, Listen erstellen zu lassen, in die sich alle Sinti und Roma im Land eintragen lassen sollten. Wie erlebt die Community sowas denn?

Der Rechtsruck, der in vielen Ländern Europas momentan zu sehen ist, den spüren natürlich auch ganz klar die Roma. Der steigende Fremdenhass trifft auch Sinti und Roma, die seit Generationen in einem Land heimisch sind. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir darstellen. Andererseits haben wir aber auch versucht herauszuarbeiten, dass die Roma ein Vorbild sein könnten. Nie ging ein Krieg von ihnen aus. Sie sind eigentlich die wahren Europäer. Sie haben ihre nationalen Identitäten, aber auch eine transnationale, europäische Kultur. Und das funktioniert. Vielen Dank für das Gespräch.



Das Gespräch führte Oliver Noffke.