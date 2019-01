Die Stiftung Berliner Mauer hat mit ihren Erinnerungsorten in zehn Jahren mehr als acht Millionen Besucher erreicht. Allein im vergangenen Jahr kamen über eine Million Interessierte in die Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße - ein Rekord, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte.

Neben der Gedenkstätte Berliner Mauer gehört auch die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde und - seit August 2017 - die Gedenkstätte Günter Litfin zur Stiftung. Litfin war wenige Tage nach dem Mauerbau bei einem Fluchtversuch erschossen worden. Im November 2018 kümmert sich die Stiftung auch um die East Side Gallery.

Die Stiftung Berliner Mauer hat im Januar 2009 ihre Arbeit aufgenommen. Anlässlich des Jubiläums betonte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die Stiftung habe sich mit ihren historischen und authentischen Gedenk- und Lernorten als "äußerst wichtiger Partner bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur" etabliert.