"Das große Heft" nach dem Roman von Agota Kristof

In einer Fassung von Ulrich Rasche und Alexander Weise; Regie und Bühne: Ulrich Rasche; Staatsschauspiel Dresden



"Das Internat" von Ersan Mondtag

Mit Texten von Alexander Kerlin und Matthias Seier; Regie, Bühne und Kostüme: Ersan Mondtag; Schauspiel Dortmund



"Dionysos Stadt" Antikenprojekt von Christopher Rüping

Regie: Christopher Rüping; Münchner Kammerspiele



"Erniedrigte und Beleidigte" nach dem Roman von Fjodor M. Dostojewski

Unter Verwendung der Hamburger Poetikvorlesung von Wolfram Lotz; Regie und Bühne: Sebastian Hartmann; Staatsschauspiel Dresden



"Girl From The Fog Machine Factory" von Thom Luz

Regie, Bühne und Lichtdesign :Thom Luz; Produktion von Thom Luz und Bernetta Theaterproduktionen in Koproduktion mit Gessnerallee Zürich, Theatre Vidy-Lausanne, Kaserne Basel, Internationales Sommerfestival Kampnagel Hamburg, Theater Chur, Südpol Luzern



"Hotel Strindberg" von Simon Stone nach August Strindberg

Regie Simon Stone; Burgtheater, Wien; Koproduktion mit dem Theater Basel

"Oratorium" von und mit Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Ilia Papatheodorou, Berit Stumpf und dem Chor der lokalen Delegierten; HAU Hebbel am Ufer, Berlin

Produktion von She She Pop in Koproduktion mit HAU Hebbel am Ufer, Festival Theaterformen, Münchner Kammerspiele, Schauspiel Stuttgart, Kaserne Basel, Schauspiel Leipzig, Kampnagel Hamburg, Künstlerhaus Mousonturm, FFT Düsseldorf, Konfrontacje Teatralne Festival Lublin und ACT Independent Theater Festival Sofia

"Persona" von Ingmar Bergman

Regie: Anna Bergmann; Deutsches Theater, Berlin; Koproduktion mit dem Malmö Stadsteater



"Tartuffe oder das Schwein der Weisen" Komödie von PeterLicht nach Moliere

Regie: Claudia Bauer; Theater Basel

"Unendlicher Spaß" von David Foster Wallace in einer Textfassung von Thorsten Lensing unter Mitarbeit von Thierry Mousset und Dirk Pilz

Regie: Thorsten Lensing; Sophiensäle, Berlin; Produktion von Thorsten Lensing in Koproduktion mit Schauspiel Stuttgart, Schauspielhaus Zürich, Ruhrfestspiele Recklinghausen, Kampnagel Hamburg, Theater im Pumpenhaus Münster, Hellerau - Europäisches Zentrum der Künste, Künstlerhaus Mousonturm, Les Theatres de la Ville de Luxembourg und Sophiensäle