Der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), Werner Knopp, ist tot. Er verstarb am Freitag im Alter von 87 Jahren, wie die Stiftung am Montag mitteilte. Der gebürtige Braunschweiger hatte demnach mehr als 20 Jahre an der Spitze der größten deutschen Kulturinstitution in Berlin gestanden.

"Werner Knopp war ein eleganter und politisch versierter Kulturdiplomat, ein engagierter Macher und gleichzeitig ein Brückenbauer nach innen und außen", sagte der Präsident der Stiftung, Hermann Parzinger laut einer Mitteilung. "Sein Wirken ist bis heute unser Fundament."