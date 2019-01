Bild: imago

In der Erich-Kurtz-Straße in Berlin-Friedrichsfelde erinnert eine Gedenktafel an Heiner Müller: "In diesem Haus lebte von 1979 bis 1993 Heiner Müller, der bedeutendste deutschsprachige Theaterautor der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der letzte Präsident der Akademie der Künste der DDR, Intendant des Berliner Ensembles von 1992 bis 1995."